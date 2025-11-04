Si Shein est interdit en France, il sera facile d'acheter sur le site quand même, avec une simple astuce

Malgré une potentielle interdiction en France, une astuce permettra tout de même d'acheter sur le site de Shein.

Shein pourrait tout simplement être interdit en France. La plateforme a commercialisé des poupées à caractère pédopornographique, ce qui est strictement interdit par la loi et pointé du doigt par le ministre de l'Economie, Roland Lescure. "On a dépassé les bornes (...) Ces objets horribles sont illégaux (...) Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit, et je le demanderai, d'interdire l'accès de la plateforme Shein", a-t-il prévenu sur BFMTV.

"Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus", pointe la Répression des fraudes dans un communiqué. Les faits ont été signalés "immédiatement" au procureur de la République, ainsi qu'au régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom.

Voilà pourquoi, en théorie, la France peut bloquer l'accès à notre marché à Shein, en s'appuyant sur la loi dite "LCEN". Il s'agit d'un texte pour "la confiance dans l'économie numérique" qui vise à protéger les consommateurs, notamment de l'apologie du terrorisme, mais aussi des images "d'exploitation sexuelle de mineurs", voté en 2004.

Une astuce de connexion pour contourner l'interdiction

L'article L521-3-1 du Code de la consommation, lui, prévoit que la Répression des fraudes puisse exiger de la part des moteurs de recherche, le déréférencement d'une plateforme. Autrement dit, exiger par exemple de Google, Free, Orange ou encore SFR de bloquer et de déréférencer ses sites de distribution. Cet article de loi a d'ailleurs déjà été appliqué en 2021 pour la plateforme Wish, déréférencée après une injonction de la DGCCRF car des produits dangereux y étaient vendus.

Attention, malgré ces mesures et des décisions qui pourraient être extrêmement strictes à l'encontre de Shein, notamment de la part de la France, il sera tout de même relativement simple d'acheter sur le site, malgré tout, avec une simple astuce. Grâce aux VPN, il est tout à fait possible de se géolocaliser à l'étranger et donc, de se connecter dans des pays où ces produits pédocriminels sont accessibles. Ce contournement des interdictions pourrait donner beaucoup de fil à retordre à la justice française et à Roland Lescure, dans leur traque contre les plateformes hors la loi.