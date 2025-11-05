Cergy : un homme tué par arme blanche, des coups "sur le torse et dans le dos" d'une rare violence

Le corps d'un homme d'une trentaine d'années a été retrouvé lundi 3 octobre dans un immeuble à Cergy. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte.

Un homme d'une trentenaire d'années a été retrouvé mort lundi 3 octobre dans l'après-midi à Cergy (Val-d'Oise). Deux personnes ont été interpellées et mises en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par le parquet de Pontoise.

Le corps de la victime a été trouvé vers 16h30 ce lundi 3 octobre par des habitants dans un couloir d'immeuble, rue Michel-Strogoff, à Cergy, comme le rapporte Le Parisien. Les forces de l'ordre ont été alerté par la suite. "On compte neuf plaies, toutes traumatiques et susceptibles d'avoir été causées par un couteau", a précisé Guirec Le Bras, procureur de la République mardi 4 octobre dans la matinée. L'enquête a été confiée à la Direction de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Service interdépartemental de police judiciaire du Val-d'Oise (SIPJ 95).

L'examen médical a révélé "plusieurs traces de coups par arme blanche sur diverses parties du corps, sur le torse et dans le dos" selon magistrat parquet de Pontoise. La victime, un trentenaire, ne résidait pas dans l'immeuble. C'est un résident, à ce moment-là qui sortait de chez lui, qui a découvert le corps puis appelé le 18, selon une source judiciaire. Les pompiers sont arrivés sur place vers 16 heures.

