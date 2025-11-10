Météo : ces départements prennent l'air subtropical de plein fouet, les températures grimpent d'un coup

La France va faire face à un nouveau pic de douceur en milieu de semaine. Les températures dépasseront les 25 degrés dans certains départements, des valeurs exceptionnelles pour une mi-novembre.

Ce lundi 10 novembre, le temps est instable en France. Une perturbation pluvieuse se propage par l'ouest. A l'est, le temps reste sec, mais plutôt nuageux. Les températures montent entre 10 et 19 degrés. La France est bloquée cette semaine entre un système dépressionnaire sur l'Atlantique et un anticyclone sur l'Europe centrale. Le pays se trouve alors en plein dans un flux de sud à sud-ouest, explique La Chaine Météo. Le temps va donc bien évoluer.

Pour le jour férié du 11 novembre, l'anticyclone reprend le dessus et ramène progressivement les éclaircies, même si de nombreux nuages persistent. La pointe bretonne sera encore en proie aux pluies. Le vent marin va aussi se lever mercredi, provoquant de l'humidité du côté du Languedoc et de la Provence. Ailleurs, le ressenti sera de plus en plus agréable avec le soleil et une hausse des températures suite à une remontée de masses d'air subtropicales. Les 15 degrés seront presque partout atteints ou dépassés l'après-midi. Dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, les maximales dépasseront même les 20 degrés.

Ce pic de douceur se renforcera jeudi avec des valeurs exceptionnelles pour la mi-novembre : entre 18 et 22 degrés l'après-midi et jusqu'à 27 degrés au pied des Pyrénées et sur la côte basque par effet de foehn. Il s'agit d'un mécanisme apportant ciel dégagé et douceur lorsqu'un courant aérien rencontre un large relief et que l'air subit une compression qui le réchauffe. La température devrait monter jusqu'à 27 degrés à Biarritz, 24 à Tarbes ou encore 22 à Bordeaux. Ce sont des valeurs comparables à une fin septembre. Autour du Massif Central, dans le Puy-de-Dôme ou l'Allier, les températures pourraient dépasser les 20 degrés. Ces prévisions sont aussi anticipées par le modèle de prévisions de ECMWF.

© La chaine météo

Sur le reste du pays aussi, ce sera très agréable avec 18 degrés à Paris et Lyon ou encore 19 à Nantes et Rennes. Ce sont des niveaux 6 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. La Chaine Météo évoque un "ressenti parfois digne du printemps". Cette anomalie de températures est remarquable car le mois de novembre est censé marquer la progression vers la saison froide.

En fin de semaine, une nouvelle dégradation va se dessiner par l'ouest, apportant de la pluie. Les températures resteraient cependant très agréables. Elle va se généraliser dans le week-end, avec un temps très instable dans l'ouest mais aussi près de la Méditerranée. Le nord-est échappera encore un peu et conservera du soleil. Dimanche, il devrait être compliqué de ne pas rencontrer le mauvais temps. Quelques degrés pourraient être perdus et la fraicheur ramenée par l'humidité. Il faut donc profiter des belles journées de milieu de semaine.