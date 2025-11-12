13-Novembre : 50% des électeurs RN et 44% des musulmans parisiens ont connu un gros changement depuis les attentats

Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, de nombreux Français affirment que les attaques terroristes ont modifié certaines de leurs habitudes quotidienne, certains groupes plus que d'autres.

Dix ans après, les attentats du 13 novembre 20215 laissent toujours un vif aux Français. Plus de 60% des citoyens disent avoir les évènements en mémoire, dont 42% qui assurent se souvenir précisément de ce qu'il s'est passé et de ce qu'ils faisaient au même moment. La mémoire est encore plus vive pour les Parisiens : 80% des habitants de la capitale se souviennent de cette nuit d'horreur et 60% disent en avoir un souvenir précis. Plus que de laisser des images, les attentats du 13 novembre 2015 ont eu un impact sur le quotidien des Français selon une étude sondagière menée par l'Ifop pour la Fondation Jean Jaurès en novembre 2025.

Si dans les mois suivants les attaques les Français assuraient n'avoir rien changé à leurs habitudes de vie, dix ans plus tard le constat est tout autre. 24% des Français reconnaissent que les attentats perpétrés au Stade de France et dans les 10e et 11e arrondissements de Paris les ont poussés à revoir leurs habitudes en matière de déplacements ou encore de sorties. Ils étaient seulement 9% en 2016.

Les Parisiens sont légèrement plus affectés, puisque 28% des habitants de la capitale affirment que les attentats ont changé leurs habitudes quotidiennes. Un phénomène qui a bien évidemment touché les arrondissements ciblés par les attaques, mais également l'ensemble de l'agglomération : 23% des personnes vivant dans les 10e et 11 arrondissements reconnaissent un changement de comportement, pour 19% des habitants des arrondissements voisins et 32% de tous les autres coins de Paris selon l'étude de l'Ifop.

Ces changements d'habitudes semblent se répercuter de manière plutôt homogène sur toutes les catégories de personnes au niveau national. Toutes les générations sont concernées, même si les 25-34 ans paraissent légèrement plus concernés. Même chose en fonction du niveau d'étude ou de la catégorie socioprofessionnelle. Un constat qui se fait également au niveau de la population parisienne, même si les habitants de la capitale sont de manière générale plus affectés par les attentats.

Des changements plus importants pour deux catégories

En revanche, le changement d'habitude est plus généralisé chez certaines personnes en fonction de leur orientation politique ou de leur confession religieuse, et ce, particulièrement auprès des Parisiens. En matière de religion, si les changements ne sont pas significatifs pour la plupart des confessions, ils le sont pour les musulmans habitant la capitale : 44% d'entre eux affirment avoir effectué des changements dans leur vie quotidienne depuis les attentats du 13 novembre 2015. Une part plus importante qui peut s'expliquer par l'amalgame fait entre l'islam et les actes terroristes revendiqués par des groupes djihadistes.

Quant aux modifications des habitudes des personnes selon leur orientation politique, ce sont les partisans des extrêmes qui sont le plus représentés dans le sondage de l'Ifop. 43% des partisans parisiens de l'extrême droite font part de changements depuis 2015. Ils sont 50% parmi les électeurs parisiens ayant voté pour Marine Le Pen à la présidentielle de 2022 et 36% chez les électeurs parisiens d'Eric Zemmour. Deux candidats aux idées nationalistes, rejetant l'immigration et faisant régulièrement l'amalgame entre musulmans et djihadistes.