Louis Sarkozy gagne au Loto à Menton, mais ce qu'il fait de son gain étonne et profite à d'autres

Actuellement candidat à la mairie de Menton, Louis Sarkozy a participé au loto de la ville et a remporté un gros lot. Ce qu'il a décidé d'en faire à surpris les autres participants.

Parmi les 850 participants au loto du Lions Club de Menton dans les Alpes-Maritimes se trouvait Louis Sarkozy. Samedi 8 novembre, l'évènement, qui réunit chaque année plusieurs centaines de joueurs au Palais de l'Europe, accueillait le fils de l'ancien président de la République.

Cette année le loto de la ville a rassemblé au total 850 participants. C'est finalement le fils de Nicolas Sarkozy qui a remporté le deuxième plus gros lot mis en jeu lors de l'événement caritatif, rapporte le média local Nice-Matin. Les bénéfices doivent permettre de soutenir le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital L'Archet de Nice, des associations locales et des personnes isolées en difficulté.

Candidat aux prochaines municipales, Louis Sarkozy a été le premier à lever la main pour indiquer qu'il avait rempli sa grille. Louis Sarkozy a gagné un scooter qu'il n'a finalement pas souhaité garder : "Je souhaite remettre le scooter en jeu !", a-t-il lancé au micro à l'assemblée. C'est un autre jouer qui l'a remporté quelques minutes plus tard, selon le média niçois. Un geste très fair play : on imagine assez aisément que le candidat aux municipales n'était pas venu pour gagner un lot, mais pour participer à cet événement important du calendrier de la commune.

À 28 ans, Louis Sarkozy s'est lancé dans la bataille des municipales dans la commune de Menton. Il a annoncé officiellement sa candidature en septembre 2025. Le fils de Nicolas Sarkozy souhaite ainsi succéder à Yves Juhel, actuellement en poste. Sa campagne a déjà fait l'objet d'une attaque de la part d'une personne accusé d'avoir tenu des propos antisémites.

L'individu aurait en effet pénétré dans la permanence de campagne du fils Sarkozy avant de prononcer des paroles antisémites. Suite à cela, Louis Sarkozy a déposé plainte le 3 novembre 2025. "J'attends que la justice agisse avec toute la rigueur que ces faits exigent", a-t-il déclaré dans un communiqué. Le candidat à la mairie de Menton a tenu à maintenir sa campagne, "aucune menace, aucune insulte, ne détournera [son] engagement ni celui de [son] équipe au service des Mentonnais", avait-il dit.