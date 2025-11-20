Perpignan. Une capsule temporelle cachée dans un bâtiment public, ce qu'elle contient étonnera nos descendants (s'ils la trouvent)

Une capsule temporelle a été cachée dans l'extension d'un bâtiment public à Perpignan. Alors que personne ne peut soupçonner sa présence, son côté "symbolique" a été salué.

Certaines inaugurations rendent fier tout un territoire, celle-ci semble en faire partie. Mercredi 19 novembre 2025, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), avait lieu la pose de la première pierre de la future extension des archives du département. Entre élus et administrés, cette après-midi ensoleillée a attiré la foule des grands jours.

La cérémonie a été organisée par le Conseil départemental des Pyrénées-Orientales et le projet titanesque, d'un montant de 24 millions d'euros, prendra racine dans le quartier du Moulin-à-Vent. Il permettra donc d'agrandir un site chargé de conserver des millions de documents administratifs et historiques en Catalogne.

Pour l'occasion, la présidente PS du Département des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe, a fait le déplacement. Outre ce projet important pour les élus locaux, c'est un autre élément - plus insolite - qui a interpellé les présents. En effet, un objet a été caché à l'intérieur d'un mur de la future extension. Il s'agit d'une capsule temporelle.

La collectivité a souhaité inclure dans la construction un contenant métallique à l'intérieur duquel un parchemin est glissé. Il fera partie d'un des murs de la nouvelle extension. Ce "message symbolique rappellera à nos descendants que la première pierre du bâtiment a été posée le 19 novembre 2025, à 14 heures", indique Actu Perpignan au sujet de la capsule temporelle.

Le contenant métallique recouvrant le parchemin devrait, lui, permettre de traverser les âges, malgré tout le béton qui l'entourera. La lettre déposée dans la capsule temporelle contient un message qui a été dévoilé par le média d'informations locales. "En ce mercredi 19 novembre 2025 à 14h, à Perpignan, nous posons la première pierre de la restructuration et de l'extension du bâtiment des Archives départementales et du Centre de conservation et d'étude archéologique des Pyrénées-Orientales", peut-on lire.

Le parrainage de Monsieur Pierre-André Durand, préfet de la région Occitanie et de Haute-Garonne, est mentionné, tout comme les noms des élus présents ce mardi, comme Pierre Regnault de la Mothe, préfet des Pyrénées-Orientales, ou encore Michel Roussel, directeur régional des affaires culturelles de la région Occitanie. Outre le fait d'avoir fière allure, ce bâtiment public de Perpignan regorgera donc de surprises.