Guide de survie gouvernement : est-ce un manuel pour nous préparer à la guerre ?

Le gouvernement a publié un "guide de survie" pour préparer les Français à faire face à des risques majeurs ce jeudi 20 novembre. La menace d'une attaque ou d'une guerre figure parmi les risques.

Se "préparer à faire face à une crise majeure, quelle qu'en soit l'origine". Tel est l'objectif du "guide de survie" réalisé par le gouvernement et mis en ligne ce jeudi 20 novembre 2025 sur les sites des ministères. Alors que les Français sont "témoins d'un monde en crise", l'exécutif a tenu à rassembler dans un manuel d'une quinzaine de pages les premiers et bons réflexes à avoir en cas de crise. Mais de quel type de crise parlons-nous ?

A l'heure où plusieurs conflits armés internationaux se tiennent, dont un aux portes de l'Europe, et où le chef d'état-major des armées françaises évoque le risque de voir la guerre s'inviter en Europe et "s'y prépare", l'on pourrait croire que le gouvernement souhaite informer les citoyens du comportement à adopter en cas de conflit armé. Le "guide de survie" fait effectivement mention de ce cas de figure, mais la guerre n'apparaît pas comme la seule menace et encore moins comme la menace principale.

Intitulé "Tous responsable", ce manuel doit permettre aux citoyens de savoir comment réagir face à une crise pour pouvoir "continuer à vivre normalement" et faire preuve de "résilience". Il n'est pas question de faire peur en annonçant le pire, mais plutôt de rappeler les réflexes à avoir et les consignes diffusées à chaque fois qu'une situation exceptionnelle se présente. Et parmi les situations de crise évoquées dans le manuel, plusieurs sont expérimentées par des Français chaque année. C'est les cas des crises liées à des risques naturels - les inondations, les tempêtes, les feux de forêt, les éboulements ou les séismes - ou à des risques sanitaires avec les épidémies saisonnières ou les pandémies, un cas plus rare mais vécu il y a seulement quelques années avec le Covid-19.

La menace d'un conflit armé mentionnée

D'autres crises sont également citées parmi les menaces possibles : les risques technologiques capables de causer "un accident dans une centrale nucléaire" par exemple, et les risques humains qui englobent tous les types d'attaques y compris les actes terroristes et les guerres.

Le "guide de survie" du gouvernement liste tous les services pouvant être affectés par ces différentes crises et détaille le contenu d'un "kit de survie" permettant de subsister pendant au moins 72 heures. Le tout dans une partie nommée "Bien préparés". Surtout, il précise les consignes de sécurité et des moyens de se protéger face à chaque type de crise dans sa section "Bien protégés". C'est dans cette section que le risque de conflit armé est évoqué.

Et encore, le manuel met surtout en garde contre la manipulation de l'information, une menace plus répandue en cas de guerre. "Soyez attentifs et ne propagez pas de fausses informations", écrit le gouvernement à ce sujet. Il ajoute dans un court paragraphe la nécessité de voir tous ceux qui le peuvent s'engager, mais pas forcément dans un sens militaire : "La France devra compter sur chaque citoyen, que ce soit par un engagement au sein des Forces Armées, au sein de diverses réserves opérationnelles, ou encore en apportant votre concours volontaire pour continuer à faire fonctionner le pays, partout où vos compétences pourraient être utiles". Loin donc d'un manuel sur la réorganisation du pays et la mobilisation des citoyens en cas de conflit armé.

Un manuel inspiré d'un guide de préparation à la guerre ?

S'il fallait une autre preuve du fait que le manuel n'a pas été pensé en raison du contexte géopolitique, du moins pas seulement, sachez que la réalisation de ce "guide de survie" par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale (SGDSN) a été lancée par Jean Castex en 2021, après les confinements de la crise du Covid-19, comme le rapporte Le Parisien. Il faut cependant reconnaître que son format est inspiré des fascicules suédois et finlandais édités il y a un an pour préparer les populations nordiques au risque de guerre avec leur voisin russe. La France, qui n'est pas exposée aux mêmes risques du fait de sa position géographique, a donc adapté la manuel à ses propres risques.