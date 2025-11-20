Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 20 novembre 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Pour ce tirage EuroDreams, jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans étaient à gagner. Les résultats sont disponibles.

Une fois encore, le tirage EuroDreams n'a pas fait de grand gagnant ce jeudi 20 novembre 2025. Contrairement à d'habitude, ce n'était pas 20 000 euros pas mois pendant trente ans qui étaient à remporter, mais 30 000 euros. Un gros lot qui sera donc à nouveau mis en jeu lundi, lors du prochain tirage EuroDreams. D'ici là, libre à chacun de retenter sa chance.

En attendant, la répartition des gains, disponible sur le site de la Française des jeux, indique qu'il n'y a pas eu non plus de vainqueur au rang 2 à l'occasion de ce tirage EuroDreams. Les plus grands gagnants ont seulement réussi à trouver cinq des six chiffres compris entre 1 et 40. En tout, ce sont 129 grilles qui ont ainsi été cochées, dont 41 en France. Chacune permet à son propriétaire de repartir avec 482,10 euros. Voici tous les résultats EuroDreams gagnants :

Tirage du jeudi 20 novembre 2025 7 - 17 - 20 - 28 - 30 - 31 / 4

Un jackpot plus qu'intéressant vendredi

Si le jackpot de l'EuroDreams est actuellement plus élevé que d'habitude, ce jeu de hasard n'est pas le seul dont le gros lot attire les foules. En effet, depuis plusieurs tirages, l'Euromillions voit son jackpot grossir à vue d'œil. Désormais, ce sont 150 millions d'euros qui sont mis en jeu. Un gros lot que beaucoup tenteront de remporter demain, vendredi 21 novembre.

Pour ceux qui le souhaitent, il est dès à présent possible de tenter sa chance. Comme pour l'EuroDreams, les joueurs ont jusqu'à 20h15 le jour J pour tenter leur chance. La grille est vendue 2,50 euros. Les participants doivent cocher au moins cinq chiffres parmi les 50 disponibles, et deux numéros étoile parmi les 12 proposés. Reste qu'à ce jeu de hasard, l'opportunité de devenir le grand vainqueur du jour est particulièrement inexistante. Comptez une chance sur plus de 139 millions si vous ne pariez qu'une combinaison classique. Mais comme les plus téméraires le feront remarquer, qui ne tente rien n'a rien !