Une nouvelle machine débarque dans les supermarchés : elle est parfaite pour mieux choisir certains aliments

Choisir certains aliments dans les rayons n'est pas toujours facile. Les supermarchés s'équipent de plus en plus pour accompagner leurs clients. Une nouvelle machine a d'ailleurs fait son apparition.

Faire ses courses n'est pas tâche aisée. Il faut faire attention aux produits choisis, que ce soit sur la qualité, la quantité ou encore le prix. Il y a un rayon où cela peut s'avérer particulièrement compliqué : celui des fruits et légumes. Ces produits, dont le prix a bien augmenté ces dernières années, doivent être sélectionnés avec soin. En plus de la question du bio, une autre interrogation revient souvent : ce fruit ou ce légume est-il mûr ? Il serait dommage de payer un tel aliment pour ne pas pouvoir le consommer au moment souhaité.

Un supermarché français a donc mis en place une nouvelle machine pour répondre à ce besoin d'informations. Dans le E.Leclerc de Pineuilh, en Gironde, un scanner inconnu a débarqué mi-novembre. Il permet de connaitre le degré de maturité des avocats, un fruit dont l'état est particulièrement difficile à évaluer et qui peut noircir facilement. L'avocat peut également vite s'abimer en supermarché quand il est trop manipulé. En salade, sur des toasts, en guacamole, c'est pourtant un aliment qui rencontre toujours un franc succès.

Cette machine développée par une société néerlandaise est très simple d'utilisation. Il suffit de placer l'avocat sélectionné devant le scan, qui donnera en quelques secondes son degré de maturité. L'appareil utilise la technologie infrarouge pour mesurer les différents niveaux de sucre, d'eau et d'amidon. Il va par exemple afficher "très ferme, murir à la maison", "mur et ferme, parfait pour une salade". Plus besoin donc de manipuler un tas d'avocats avant de trouver celui ou ceux recherchés.

"Au rayon fruits et légumes, notre scanner à avocats vous dit en un clin d'œil si votre avocat est prêt à être dégusté ou s'il mérite un peu de patience. Résultat : zéro déception, que du plaisir ! Repartez avec vos avocats parfaits !", a partagé le supermarché dans un post Facebook.

Les clients seront aidés dans l'organisation de leur repas et sauront quand manger le produit qu'ils viennent d'acheter, évitant ainsi le gaspillage. Ce scanner était déjà utilisé dans des pays voisins comme la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas. Si aucun autre supermarché français n'a annoncé son envie de se procurer une telle machine, cela pourrait venir. Elle coûte un peu plus de 4000 euros à l'enseigne, selon TF1. Peut-être que s'il fait ses preuves, ce système sera élargi à d'autres fruits et légumes.