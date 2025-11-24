"Il ne méritait pas ça !" Un chien tué par un policier, la mairie paye une fortune en dédommagement

Aux États-Unis, dans le Missouri, un fait divers sur la mort d'un chien a fait beaucoup de bruit. Le propriétaire a obtenu gain de cause.

À Sturgeon, une petite ville du Missouri, un scandale a coûté l'emploi d'un policier, mais aussi la démission du maire. Après avoir abattu par balle un chien, le policier Myron Woodson a été suspendu et le maire, qui l'a soutenu, a lui démissionné.

Au mois de mai 2024, l'indignation fut générale suite à la mort de Teddy, un Shih Tzu de cinq ans, selon The Independent. Suite à ce drame, le propriétaire a intenté un procès que la ville a accepté de régler à l'amiable. Nicholas Hunter, le propriétaire de Teddy, a reçu 500 000 dollars (433 225 euros). "M. Hunter est soulagé que cette affaire soit close, mais rien ne pourra jamais lui rendre son Teddy", a déclaré l'équipe juridique de M. Hunter. "Teddy était un bon chien qui ne méritait pas ça."

Le 19 mai 2024, lorsque Teddy s'est échappé du jardin clôturé de Hunter pendant que ce dernier dînait, il s'est retrouvé sur la propriété d'un voisin. Celui-ci a fait appel à la police de Sturgeon, étant responsable du contrôle des animaux, pour retrouver son maître. Sur les images de la caméra corporelle de l'agent de police, on l'aperçoit poursuivant Teddy dans un grand champ pendant plusieurs minutes, tentant à plusieurs reprises, sans succès, de l'attraper avec une perche. Puis, dans une partie des images initialement censurée, il abat Teddy.

© 123rf

La ville a affirmé dans une publication Facebook que Woodson avait abattu Teddy parce qu'il craignait que le chien soit atteint de la rage, et que son comportement était justifié. Pourtant, sur les images des faits, Woodson a déclaré à Hunter avoir tiré sur Teddy parce qu'il pensait qu'il s'agissait d'un chien errant. Le policier s'est aussi contredit lors d'une déclaration sous serment : "Je croyais que le chien était gravement blessé et souffrait".

Face à ce scandale, le maire Kevin Abrahamson a d'abord défendu Woodson avant de démissionner. Le nouveau maire a finalement suspendu Woodson, mais l'ALDF affirme qu'une enquête promise à son sujet n'a jamais eu lieu. Dans les documents déposés auprès du tribunal, les avocats de Hunter ont affirmé que la ville n'avait jamais correctement formé ses agents à la gestion des chiens.