Si vous ne savez pas ce que veut dire "mon shab", vous allez prendre un gros coup de vieux

Avez-vous déjà entendu l'expression "mon shab" ? Si ce n'est pas le cas et surtout que vous ne savez pas ce qu'elle signifie, alors vous n'êtes plus à la page.

Le vocabulaire évolue avec les générations. De nouveaux mots apparaissent et les termes pour exprimer la même chose viennent à se multiplier. On peut alors vite être perdu. Les jeunes sont les spécialistes pour inventer leur propre langage. Verlan, termes dérivés d'autres langues ou néologismes... Ce nouveau lexique offre aux adolescents une appartenance commune, tout en étant plus approprié à leur réalité.

Si vous avez un adolescent chez vous, vous l'avez sûrement déjà entendu dire "Mon Shab", mais vous n'en avez pas forcément compris la signification. Il faut se plonger dans les origines arabes de ce terme pour mieux l'appréhender. "Sahbi" voulant dire ami en arabe, mon shab devient alors "mon meilleur ami".

C'est loin d'être la première expression inventée par les nouvelles générations pour désigner leurs amis proches. "Mon frère", "mon reuf" ou "ma reuss", "bro", "bestah", "BFF", "mon gars sûr" sont d'autres expressions bien connues. Le choix est donc très large. Dans l'édition 2025 du Larousse, une nouvelle signification a même été ajoutée au mot "gros", puisqu'il peut définir familièrement un ami ou un camarade, comme dans l'expression "Salut, gros ! Ça va ?".

La radio France Bleu est allée interroger des personnes dans la rue, à Caen, pour savoir s'ils étaient au courant de la signification de "mon shab". Les réponses sont plutôt partagées : certains sondés connaissent, d'autres devinent, alors que les derniers ne voient pas du tout de quoi il s'agit. Un homme a par exemple répondu : "Pas du tout. En plus y a une prononciation particulière. C'est des mots arabes qui ont une signification que je ne connais pas".

Les mots arabes font d'ailleurs de plus en plus partie du vocabulaire français et notamment celui des jeunes. Une autre appellation existe pour parler d'un ami, c'est "Srab". Il a une connotation un peu moins forte, il s'apparente davantage au copain qu'au meilleur ami. Dans le langage familier, on retrouve aussi d'autres termes venus de l'arabe comme "Wallah" pour dire "Jure !" ou "Sérieux ?", "Faire la hagra" pour "Faire la misère", "Avoir le seum" quand quelqu'un est déçu ou encore "C'est la hess", qui signifie "Etre dans la galère". Ce petit récapitulatif vous aidera peut-être à mieux comprendre votre adolescent à l'occasion.