Vigilance neige et verglas : l'épisode touche à sa fin, prudence encore dans ces départements
La neige continue de tomber ce jeudi 27 novembre, mais elle remonte en altitude. Les reliefs sont de plus en plus blancs et le risque d'avalanches persiste.
Depuis le début de la semaine, la neige tombe en France, particulièrement en montagne. Ce jeudi 27 novembre au matin, 16 départements étaient encore placés en vigilance par Météo-France, mais pas exactement les mêmes que la veille. Si les territoires vosgiens et ceux du Massif central étaient toujours concernés, les alertes avaient été levées dans les Alpes et activées dans les Pyrénées. L'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Haute-Corse, la Creuse, le Doubs, la Haute-Garonne, le Jura, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort étaient concernés. Dans son bulletin de 10h, Météo France a finalement levé toutes les vigilances pour neige.
Il fait, par ailleurs, encore très froid dans le nord-est avec des maximales entre 3 et 7 degrés. Il faut donc toujours faire attention sur les routes suite à de possibles brouillards givrants et des chaussées glissantes "par formation de verglas routier". Les minimales sont aussi négatives dans le sud-ouest près des Pyrénées, avec entre -4 et -2 degrés, pouvant provoquer des gelées.
Des risques d'avalanche toujours possibles
L'enneigement des massifs est désormais assez important, surtout dans les Alpes du Nord dès 1400 mètres, avec entre 85 cm et 1,40 m de neige. Dans les Pyrénées aussi, la neige s'est accumulée. Cela met cependant face à un risque d'avalanches. C'est pourquoi 12 départements sont encore placés en vigilance jaune avalanches ce jeudi : la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et Andorre.
Vendredi, un redoux se dessine, mais avec un temps qui reste agité. Des chutes de neige sont encore possibles ce week-end, mais à moyenne altitude, plutôt autour de 1000 m en général.
10:30 - Toutes les vigilances neige levées !
Alors qu'en début de matinée 16 départements étaient encore placés en vigilance jaune neige-verglas, Météo France a levé ces alertes dans son bulletin de 10 heures. Les flocons se sont concentrés sur la matinée sous des températures froides. Il faut cependant faire attention aux risques de chaussées glissantes persistants dans les régions montagneuses.
09:45 - Prudence sur les routes
Météo France prévient qu'en montagne et dans le nord-est, il faut être prudent sur les routes avec un risque de chaussées glissantes "par formation de verglas routier". Des brouillards givrants ont aussi pu se former. En Corse, la vigilance est de mise. La Collectivité de Corse a informé que des équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules pour franchir plusieurs cols de l'île. Elle appelle alors à limiter ses déplacements dans ces zones. Si ce n'est pas possible, elle préconise de limiter sa vitesse, augmenter les distances de sécurité, anticiper les freinages ou encore bien dégivrer sa voiture avant de prendre la route.
09:20 - Les stations de ski aux anges
Les chutes de neige se sont enchainées cette semaine et la montagne est devenue bien blanche. Dans les Alpes du Nord, il y a désormais près d'un mètre de neige dans de nombreuses stations. Plusieurs domaines de ski alpin ont même décidé d'avancer leur ouverture à ce week-end, notamment en Isère. Les premières avaient commencé à ouvrir le week-end dernier. La saison commence donc très bien.
09:10 - De la neige tombe encore ce jeudi
L'épisode neigeux n'est pas encore terminé. Ce jeudi, les températures sont encore basses notamment dans le nord-est avec des maximales dépassant rarement les 7 degrés et des minimales négatives. Dans le Massif Central et près des Pyrénées, il en est de même avec des gelées. Des flocons tombent donc encore ce jeudi, venant parfaire la belle couche de neige déjà présente en montagne. "Un peu de neige tombe sur le Massif central. (...) Le temps reste plus instable en Corse avec quelques averses passagères et un vent de nord-est soufflant entre 60/70 km/h. De la neige tombe vers 1000 m sur le relief", précise Météo France.
26/11/25 - 23:34 - Ces départements qui ne seront plus en alerte neige-verglas et ceux qui vont l'être jeudi
Ce jeudi, 17 départements restent en vigilance jaune pour neige et verglas. Mais il ne s'agit pas exactement des mêmes départements déjà en alerte ce mercredi. La Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère et la Drôme vont en effet repasser en vert, tandis que les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège basculent en vigilance jaune.