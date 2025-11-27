Vigilance neige et verglas : l'épisode touche à sa fin, prudence encore dans ces départements

La neige continue de tomber ce jeudi 27 novembre, mais elle remonte en altitude. Les reliefs sont de plus en plus blancs et le risque d'avalanches persiste.

Depuis le début de la semaine, la neige tombe en France, particulièrement en montagne. Ce jeudi 27 novembre au matin, 16 départements étaient encore placés en vigilance par Météo-France, mais pas exactement les mêmes que la veille. Si les territoires vosgiens et ceux du Massif central étaient toujours concernés, les alertes avaient été levées dans les Alpes et activées dans les Pyrénées. L'Ariège, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Haute-Corse, la Creuse, le Doubs, la Haute-Garonne, le Jura, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Saône, les Vosges et le Territoire de Belfort étaient concernés. Dans son bulletin de 10h, Météo France a finalement levé toutes les vigilances pour neige.

Il fait, par ailleurs, encore très froid dans le nord-est avec des maximales entre 3 et 7 degrés. Il faut donc toujours faire attention sur les routes suite à de possibles brouillards givrants et des chaussées glissantes "par formation de verglas routier". Les minimales sont aussi négatives dans le sud-ouest près des Pyrénées, avec entre -4 et -2 degrés, pouvant provoquer des gelées.

Des risques d'avalanche toujours possibles

L'enneigement des massifs est désormais assez important, surtout dans les Alpes du Nord dès 1400 mètres, avec entre 85 cm et 1,40 m de neige. Dans les Pyrénées aussi, la neige s'est accumulée. Cela met cependant face à un risque d'avalanches. C'est pourquoi 12 départements sont encore placés en vigilance jaune avalanches ce jeudi : la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et Andorre.

Vendredi, un redoux se dessine, mais avec un temps qui reste agité. Des chutes de neige sont encore possibles ce week-end, mais à moyenne altitude, plutôt autour de 1000 m en général.