Un animal de 140 ans, star du zoo de San Diego, a été tué par les dirigeants du parc

Véritable icône et ambassadrice du zoo de San Diego, Gamma a été euthanasiée à l'âge de 141 ans.

À San Diego, un zoo a perdu sa résidente la plus ancienne âgée de 141 ans. Gramma, une tortue géante des Galápagos, a été euthanasiée le 20 novembre à cause de problèmes de santé. Surnommée "reine du zoo de San Diego", l'animal a marqué plusieurs générations.

Gramma est née dans son habitat naturel et provenait du zoo du Bronx, en 1928 ou 1931, faisant parti du premier groupe de tortues des Galápagos introduit dans le parc. En tout, la tortue a traversé deux guerres mondiales et connu vingt présidents américains, précise Associated Press. "Pendant près d'un siècle, Gramma, la tortue géante des Galápagos, a été une présence discrète et constante au zoo, un témoin de l'histoire, une icône aimée et une ambassadrice extraordinaire de son espèce", a commenté le parc californien dans post Facebook.

"La reine du zoo", surnom que lui avait donné les soigneurs, souffrait de problèmes osseux liés à son grand âge. Son état s'étant récemment aggravé, le zoo a pris la lourde décision de l'euthanasier. "Son histoire est désormais intimement liée à la communauté du zoo, un lien unissant des générations de membres de l'équipe, de visiteurs, de bénévoles et de protecteurs de la nature", explique le zoo sur le réseau social.

En apprenant la triste nouvelle, de nombreux visiteurs ont commenté sur les réseaux sociaux leur première rencontre avec Gramma lorsqu'ils étaient enfants. D'autres ont raconté leur plaisir de pouvoir revenir la voir des décennies plus tard avec leurs enfants. Cristina Park, âgée de 69 ans, se souvient d'une visite au zoo de San Diego à l'âge de 3 ou 4 ans. Marquée par sa rencontre avec Gramma, elle s'est depuis intéresser davantage à la conservation des tortues : "C'est tout simplement incroyable qu'ils aient réussi à survivre à tant de choses", a-t-elle déclaré au média.

Les tortues des Galápagos peuvent vivre plus de 100 ans à l'état sauvage, et presque le double en captivité. Elles comprennent 15 sous-espèces, dont trois sont considérées comme éteintes. Les autres sont toutes vulnérables ou en danger critique d'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La plus vieille tortue des Galápagos s'appelait Harriet, décédée en 2006 à l'âge de 175 ans. Ces dernières années, des efforts concertés ont été déployés pour reproduire ces tortues en captivité. Ainsi, depuis 1965, plus de 10 000 jeunes ont été relâchés dans la nature selon la Galapagos Conservancy. Certaines sous-espèces ont donc été sauvées de l'extinction.