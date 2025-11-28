Un animal dangereux d'un mètre a dormi dans son lit toute la nuit : "J'en ai eu la chair de poule"

Un homme a fait une mauvaise rencontre au réveil : un animal exotique se cachait sous ses draps. Une frayeur qu'il a racontée aux journalistes.

En Suisse, un habitant de Leuzingen, près de Berne a vécu une véritable scène d'effroi. Un matin comme un autre, il s'est retrouvé nez à nez avec un animal exotique caché sous ses draps. Manfred Dick a été surpris en le découvrant dans son lit. "J'en ai eu la chair de poule" se souvient-il auprès du quotidien régional suisse Solothurner Zeitung. L'homme, après être sortie de sa douche, s'est assis sur son lit défait et a remarqué quelque chose d'étrange sous ses draps. Une tête en sortait, il a alors compris qu'un serpent se cachait dans les draps. "[À cet instant] mes cheveux se sont dressés sur ma tête !", raconte-t-il au média.

En tirant la couette, il a en effet découvert un reptile d'environ un mètre de long aux couleurs exotiques, orange et jaune. "Il avait l'air très venimeux. Il cherchait probablement de la chaleur et a dormi toute la nuit à côté de moi", explique-t-il à 20 Minuten. Après sa découverte étonnante, Manfred Dick a appelé la police. Elle l'a orienté finalement vers un spécialiste de la lutte antiparasitaire.

L'homme a pris des photos et les a envoyées au spécialiste. Celui-ci a identifié l'animal comme étant une couleuvre des blés non venimeuse. Arrivé sur place, le garde-faune a capturé l'animal. Cette espèce originaire d'Amérique du Nord est inoffensive pour l'homme. Ce type de couleuvre exotique est très prisée des amateurs de terrariophilie. Manfred Dick a d'ailleurs des souspçons le poussant à croire que l'animal proviendrait de chez son voisin du dessus, grand amateur de "nouveaux animaux de compagnie".

Ce voisin possèderait notamment plusieurs serpents et lézards. Chez lui, "c'est une boutique des horreurs", confie-t-il. Contacté, le voisin en question assure qu'aucun de ses animaux de compagnies n'a disparu. Depuis, Manfred Dick affirme ne pas avoir de difficulté à trouver le sommeil. Mais dorénavant, avant d'aller se coucher, il fouille tous les recoins de sa chambre pour s'assurer de ne pas faire une nouvelle mauvaise rencontre.