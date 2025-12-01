Météo : ce phénomène étonnant va jouer avec nos nerfs et avec les températures cette semaine

Le temps est encore agité cette semaine. Les températures pourraient également osciller au fil des jours.

Le mois de décembre commence sous l'influence d'un régime océanique perturbé. Des fronts pluvieux vont donc toucher la France cette semaine. Les pluies sont présentes dans l'ouest dès ce lundi 1er décembre et sont accompagnées de vent. Le ciel est chargé sur le reste de la moitié nord, avec davantage d'éclaircies au sud. En soirée, les précipitations se renforcent en Bretagne, en Normandie, et dans les Pays de la Loire et des rafales jusqu'à localement 100 km/h sont possibles.

Les températures sont un peu justes pour la saison : rarement plus de 10 degrés au nord à part sur la côte ouest, contre jusqu'à 15 degrés dans l'extrême sud. La perturbation va s'étirer dès mardi, avec des pluies fréquentes du sud-ouest vers les Hauts-de-France et la Champagne-Ardenne. Des éclaircies reviennent par l'ouest. De la neige peut tomber dès 1200 m sur les Pyrénées et dès 800 m sur le sud du Massif central dans la nuit. Un épisode méditerranéen devrait se mettre en place sur le sud-est avec l'intensification de pluie en cours de journée. Les températures remontent un peu, atteignant plus généralement les 10 degrés, avec environ 2 degrés de plus que la veille.

En milieu de semaine, les pluies s'intensifient des Cévennes à la Provence, prévient La Chaine Météo. D'importants cumuls de précipitations sont possibles et pourraient apporter de la neige en montagne, notamment dans les Alpes. Ailleurs, le temps devrait au contraire s'améliorer, malgré quelques faibles pluies persistantes sur l'arc atlantique.

© La Chaine météo

Jeudi, la pluie va se généraliser, alors que la perturbation du sud-est va s'évacuer. Le soleil s'affirmera à l'est vendredi. Les températures pourraient de nouveau repasser sous la barre des 10 degrés sur une large moitié nord. Ce phénomène de "yo-yo des températures" sera en plus accompagné d'un ressenti souvent désagréable avec l'humidité et le vent.

La semaine devrait s'achever avec deux journées particulièrement pluvieuses. Impossible donc d'échapper à la pluie ces prochains jours. Un net redoux pourrait cependant commencer à se dessiner ce week-end. Ces prévisions restent à confirmer au vu du délai.