Lorraine. Un wallaby placé en "garde à vue" après avoir obligé la police à faire des "acrobaties"

La police d'une commune en Lorraine a mis en "garde à vue" un wallaby en fuite. L'histoire de ce petit animal est touchante.

Un wallaby s'est retrouvé dans une cellule d'un commissariat ? Cette l'histoire étonnante s'est produite en Lorraine, à Saint-Dié-des-Vosges, ce jeudi 4 décembre. Alors en fuite, la police a réussi à attraper l'animal.

Vers 5h du matin, les policiers de la commune ont été alertés au sujet d'un animal errant dans les rues de Saint-Dié-des-Vosges, rapporte France Bleu. En effet, un wallaby a été aperçu et filmé par des habitants du quartier Foucharupt. Les forces de l'ordre ont finalement réussi à l'attraper, l'ont placé dans leur véhicule et l'ont ramené au commissariat de police.

Dans un post Facebook, le syndicat de police UN1TE raconte cette histoire insolite : "Après quelques acrobaties et une bonne dose de patience, les collègues finissent par récupérer le petit fugueur et l'amènent au commissariat où, non sans humour, il a été "placé en garde à vue". Bien entendu avec eau fraîche, calme et toute l'attention nécessaire, le temps de mener les vérifications et de comprendre d'où venait cet invité surprise".

Les policiers sont parvenus, après plusieurs appels et recherches, à identifier l'animal et son propriétaire grâce à sa puce. Nommé Gaston, ce wallaby "est né dans un parc animalier dans le centre de la France", explique le maire Bruno Toussaint à France Bleu. Né aveugle, il a été rejeté par sa mère et devait être euthanasié. Heureusement, une habitante de Saint-Dié-des-Vosges "l'a biberonné et sauvé", précise l'élu. La particulière s'est proposée pour le recueillir légalement et lui offrir une seconde chance : "Elle a fait tous les papiers, tout est en règle au niveau administratif", précise le maire.

Le wallaby se serait échappé lorsqu'ils rentraient d'Auvergne : "Il a paniqué, parce que le voyage était assez long, quand il est arrivé, il s'est sauvé", a-t-elle explique au média. Cette dernière est venue récupérer son animal en "bonne santé" et l'a ramené chez elle.