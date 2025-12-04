Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 4 décembre 2025 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 4 décembre 2025 a-t-il enfin fait un heureux vainqueur ? Les résultats sont à découvrir sans plus attendre.

Nouveau tirage EuroDreams ce jeudi 4 décembre 2025. À la clé d'une potentielle victoire ? Contrairement à d'habitude, 30 000 euros par mois pendant trente ans et non 20 000 euros mensuels durant trois décennies étaient mis en jeu. Le tirage EuroDreams n'a malheureusement pas fait de grand vainqueur ce jeudi soir. Selon la répartition des gains, un joueur ayant qui plus est tenté sa chance en France est tout de même parvenu à remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Il avait coché correctement les six bons chiffres, mais pas le numéro Dream.

On sait aussi que 93 grilles au niveau européen, dont 30 validées en France tout de même, ont été cochées de cinq des six bons numéros. Leurs propriétaires pourront ainsi prétendre à 809 euros. Les quelque 1 186 grilles cochées de quatre bons chiffres recevront pour leur part 47 euros. Ce sera 6,50 euros pour les 17 913 grilles qui ont au moins trois bons chiffres. Enfin, 114 123 grilles qui ont deux bons numéros recevront 2,50 euros, soit juste de quoi retenter sa chance !

Tirage du jeudi 04 décembre 2025 14 - 15 - 27 - 32 - 37 - 38 / 3

Un énorme jackpot demain à l'Euromillions

Si, à l'EuroDreams, la FDJ promet depuis plusieurs semaines maintenant un jackpot inhabituel de 30 000 euros par mois pendant trente ans donc au lieu de 20 000 euros, l'euphorie est également au rendez-vous d'autres tirages de loterie. Lundi, sur une échelle différente, huit millions d'euros ont été remportés au Loto. Mieux encore, demain, vendredi 5 décembre, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront exceptionnellement un jackpot de 130 millions d'euros à l'occasion du tirage Euromillions.

Une aubaine alors que vendredi dernier déjà, un jackpot incroyable était mis en jeu. Cette fois-ci, c'était le fruit de plusieurs tirages Euromillions restés sans grand vainqueur. Le gros lot était de 178,6 millions d'euros. Il a finalement été remporté par une personne ayant tenté sa chance en... France ! Espérons que si grand vainqueur il y a, celui-ci sera à nouveau Français. D'ici là, libre à chacun de tenter sa chance. Il est possible de le faire jusqu'à 20h15 vendredi soir.