Plus de 20 degrés ! L'effet de foehn fait remonter le thermomètre, un ressenti printanier dans certains départements

Après des températures très variables, la douceur va s'installer en France dès ce week-end. Les 20 degrés pourront même être dépassés par endroits.

Ce vendredi 5 décembre, le temps est encore agité à l'ouest et les températures plutôt de saison. Ce week-end, une perturbation atlantique va encore amener des averses sur une bonne partie du pays. Samedi, seul le sud-est devrait avoir la chance de profiter de belles éclaircies. Le vent soufflera fort sur la côte atlantique. Les températures seront en légère hausse, excluant les gelées matinales. C'est dimanche qu'un réel changement va s'opérer.

Le soleil va se propager au sud, alors que des pluies et du vent seront toujours perceptibles sur les deux tiers nord. Les précipitations seront plus importantes que la veille. Les températures vont toutefois amorcer un net redoux par le sud suite à la remontée d'une masse d'air subtropicale. Des pointes au-dessus des 20 degrés sont possibles au pied des Pyrénées, soit 8 degrés au-dessus des normales de saison, par effet de foehn. Quand le flux de sud franchit la montagne, l'air se dessèche et se réchauffe. Plus précisément, il pourrait faire 22 degrés à Biarritz, 20 degrés à Tarbes et Perpignan ou encore 19 degrés à Bordeaux.

Au nord aussi, les températures seront agréables, atteignant voire dépassant majoritairement les 15 degrés. La Chaine Météo précise que le thermomètre pourrait gagner près de 10 degrés par endroit, pouvant procurer une impression de "printemps" dans le sud.

© La Chaine météo

Ce phénomène sera d'autant plus remarquable qu'il devrait durer. Aucun retour de froid n'est envisagé avant la mi-décembre. Si le ressenti dépendra de l'humidité, les températures devraient rester largement au-dessus des normales de saison la semaine prochaine. Elles seront particulièrement agréables sur le début de semaine avec un indicateur thermique national au-delà des 10 degrés. "La semaine se caractérisera par des températures nettement plus douces que la normale de jour comme de nuit", confirme Météo France.

Après de belles chutes de neige ces dernières semaines, la limite pluie-neige va remonter très haut avec un isotherme 0°C au-dessus de 3000m. Cela va donc être défavorable pour consolider l'enneigement en vue des vacances de Noël dans les stations de ski.