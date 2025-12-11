Il prend un Uber de Paris à Marseille après avoir raté son train, voici ce qu'il a payé

Obligé de prendre un Uber pour rallier Paris à Marseille au dernier moment, l'homme a décroché le record de la course la plus longue de l'année en France.

Une facture salée. Laurauto, un voyageur argentin de passage en France, signe un record : celui de la course la plus longue et la plus chère de l'année 2025 via la plateforme Uber. Le bateau de croisière sur lequel il travaille faisant escale à Marseille, l'homme en a profité ce jour-là pour visiter Paris, quelques heures durant. Problème : il devait regagner la cité phocéenne le soir même pour regagner l'embarcation. Manque de chance, il a loupé le dernier train pour rentrer en Provence.

Le lendemain, son paquebot quitte Marseille très tôt et il sait qu'il ne l'attendra pas. S'il n'est pas présent, il pourrait tout simplement perdre son emploi. Voilà pourquoi il n'a pas hésité à parcourir 800 kilomètres entre Paris et Marseille en Uber. Coût de l'opération : 1 015,74 euros, selon les informations d'Actu Marseille.

" J'ai loupé mon train, c'était le dernier de la journée et je devais absolument être à Marseille pour rejoindre le bateau sur lequel je travaille et qui partait à l'aube", explique-t-il à Uber. Il n'avait même pas la possibilité d'attendre le lendemain matin et de prendre le premier avion, le bateau partait bien trop tôt du port de Marseille. Il a donc assuré le coup avec un chauffeur Uber, malgré le coût et le temps de trajet.

"J'ai profité de l'escale pour visiter Paris et au moment de partir j'étais trop juste pour sauter dans mon train", concède-t-il. Par chance, ce Sud-Américain est tombé sur un chauffeur adorable lors de cette course mémorable. "Mehdi, le chauffeur, a été vraiment très sympa et m'a tenu compagnie pendant plus de sept heures pour que je puisse arriver à l'heure au travail ", a-t-il encore expliqué.

À l'inverse de Laurauto, certains usagers de la plateforme en ligne de VTC optent pour ce moyen de locomotion même pour des trajets de seulement quelques centaines de mètres. Cette année, un Parisien en déplacement professionnel à Nantes (Loire-Atlantique) a décidé de prendre un Uber pour faire 490 mètres. Il a payé 11,29 euros pour pouvoir se rendre à un dîner professionnel sans avoir à braver la pluie. Il s'agit là de la course la plus courte de France en 2025.