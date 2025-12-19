Mobilisation des agriculteurs : des rendez-vous à Matignon et toujours des blocages sur les routes

La mobilisation des agriculteurs continue et de nombreux blocages sont maintenus sur les autoroutes de France ce vendredi. Les syndicats qui dénonce la gestion de la dermatose nodulaire et l'accord de libre-échange avec le Mercosur sont reçus à Matignon ce matin.

L'essentiel La mobilisation des agriculteurs se poursuit ce vendredi 19 décembre. En pleine crise sanitaire causée par la dermatose nodulaire bovine, ils dénoncent les mesures d'abattage systématique des troupeaux en cas de vache affectée. Depuis jeudi, cette lutte à converger avec l'opposition à l'accord de libre-échange avec le Mercosur.

Les syndicats agricoles sont reçus tour à tour par le Premier ministre ce vendredi matin à Matignon pour évoquer ces deux sujets. Les Jeunes agriculteurs sont attendus à 8h30, la FNSEA a 9h45, la Coordination rurale à 11h et la Confédération paysanne à 12h15.

Les agriculteurs ont obtenu quelques garanties du gouvernement sur la crise de la dermatose nodulaire, dont l'accélération de la stratégie vaccinale et la sollicitation des services de santé des armées. Concernant le Mercosur, l'Union européenne a annoncé le report du vote qui devait avoir lieu ce week-end au mois de janvier. Emmanuel Macron s'est félicité de ce délai supplémentaire et demande à ce que "le texte change de nature" d'ici là.

Les mobilisations passent le blocage de plusieurs autoroutes, notamment dans le Sud-Ouest. L'A64 est toujours coupée à la circulation entre Bayonne et Toulouse et de nombreux autres barrages sont menés l'A63, l'A68 et l'A89. D'autres mobilisations touchent des échangeurs sur l'A7 et l'A10 essentielle. L'A20 qui était bloquée jeudi n'est plus impactée. Retrouvez toutes les perturbations sur Radio Vinci.

Les agriculteurs se mobilisent aussi avec des actions menées devant certaines préfectures. Ce vendredi, plusieurs exploitants ont déversé du fumier devant la maison du couple Macron au Touquet (Pas-de-Calais) rapporte la radio locale Radio 6.

Le mouvement agricole qui a débuté le 12 décembre menace de se prolonger jusqu'aux fêtes de fin d'année.

En direct

08:25 - Les syndicats d'agriculteurs reçus à Matignon ce vendredi matin Les quatre principaux syndicats agricoles sont invités à Matignon pour un entretien avec le Premier ministre ce vendredi matin. Selon l'agenda détaillé, les organisations doivent être reçues individuellement à compter de 8h30. Le syndicat des Jeunes agriculteurs ouvre le bal avec la FNSEA attendue à 9h45, la Coordination rurale à 11h et la Confédération paysanne à 12h15. 08:20 - Le gouvernement "ne tolérera plus de nouveaux blocages" Le gouvernement "ne tolérera plus de nouveaux blocages" des agriculteurs a fait savoir la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon ce matin sur RTL. Une façon de mettre en garde les manifestants de la mise en place de nouvelles mobilisations ou de la prolongation de celles déjà en place, alors que certains syndicats menacent de faire durer les blocages jusqu'aux fêtes de fin d'année. 08:16 - Du fumier déversé devant la maison des Macron au Touquet En plus des mobilisations des agriculteurs sur les autoroutes, quelques actions sont menées devant des préfectures et autres institutions. Ce vendredi matin plusieurs agriculteurs de la FDSEA du Pas-de-Calais et des JA se sont rassemblés devant la maison d'Emmanuel et Brigitte Macron située sur le front de mer au Touquet pour y déverser du fumier indique Radio 6, un média local. 08:12 - La plupart des blocages maintenus selon Vinci autoroute Les agriculteurs maintiennent la plupart des blocages mis en place ces derniers jours ce vendredi matin selon Vinci Autoroute qui fait le point sur les perturbations en cours. De nombreuses coupures sont toujours observées dans le Sud-Ouest : sur l'A64 fermée entre Bayonne et Toulouse, sur l'A63 au péage du Biriatou, sur l'A20 entre Cahors et Montauban, sur l'A89 au niveau de Périgueux et Ussel. Plus au nord, l'A10 est victime de nombreux blocages ciblés sur des échangeurs. 18/12/25 - 23:59 - C’est la fin de ce live Après une journée de mobilisation entre la France et Bruxelles, la soirée se termine par le report de la signature de l’accord du Mercosur. Pas de quoi apaiser la colère des agriculteurs qui demandent l’annulation totale de la signature. Ils restent également mobilisés concernant l’abattage et la vaccination des bovins contre la dermatose nodulaire (DNC). 18/12/25 - 23:38 - Les agriculteurs sceptiques face au report Pour Patrick Bénézit, président de la Fédération Nationale Bovine, le report de la signature de l’accord du Mercosur n’est pas suffisant. "Il faut abandonner la ratification de cet accord", explique-t-il au micro de franceinfo. "Nous ce qu’on veut, c’est qu’elle ne recule pas pour mieux sauter", ajoute-t-il. La signature de l’accord n’a effectivement pas été annulée, mais reporté au mois de janvier. La France et l'Italie ont fait blocage à Bruxelles, pour avoir le temps de retravailler cet accord. 18/12/25 - 23:07 - Quelles sont les routes toujours bloquées ? Malgré le report de la signature de l’accord du Mercosur, les agriculteurs restent mobilisés. Si la tension est redescendue à Bruxelles, les agriculteurs française manifestent toujours contre l’abattage des bovins. Plusieurs axes sont toujours fermés, selon des informations de Vinci autoroute : A63 : fermée dans les deux sens entre la rocade bordelaise et Marcheprime (N°23).

A64 : fermée sur environ 180 km entre Briscous (N°3) et Montréjeau (N°17) / Blocage supplémentaire entre Lafitte (N°26) et Carbonne (N°27).

A65 : coupée entre la bifurcation A64 et Garlin (N°8).

A20 : Fermée entre Aussonne (N°60) et Cahors-Nord (N°57). Autre coupure entre Noailles (N°52) et Brive-Centre (N°51).

A89 : Fermée entre Périgueux Ouest (N°14) et Périgueux Est (N°16). Fermée entre Egletons (N°22) et Ussel Est (N°24).

A680 : coupée depuis Verfeil vers Toulouse et Albi.

RN20 : fermée vers Andorre à Tarascon-sur-Ariège.

A7 : circulation rétablie ce jeudi soir, mais retour des manifestants annoncé demain au nord et au sud d’Avignon.

A709 : sortie Vendargues (N°28) fermée en direction Sète et les entrées dans les deux sens.

A75 : coupures hors réseau dans plusieurs secteurs.

A10 : fermée sur 85 km entre Meung-sur-Loire (N°15) et Tours Nord (N°19). Sorties Mer (N°16), Blois (N°17) et Château-Renault (N°18) fermées. Échangeur Châtellerault Nord (N°26) fermé ; privilégiez Châtellerault Sud (N°27). Échangeur Poitiers Sud (N°30) fermé ; privilégiez Poitiers Nord (N°29). Perturbation sur le pont de la Dordogne au nord de Bordeaux.

RN10 : coupée à Poitiers Sud et entre Vendôme et Châteaudun.

A85 : échangeur Romorantin (N°14) fermé.

A11 : échangeur La Ferté-Bernard (N°5) fermé. 18/12/25 - 22:27 - La FNSEA se félicite du report de la signature de l’accord "C’est est un revirement inattendu et une première étape obtenue grâce à notre pression", se félicite la FNSEA après qu’Ursula von der Leyen a annoncé le report de la signature de l’accord du Mercosur, initialement prévu samedi. "Mais ce n’est pas suffisant", ajoute le syndicat agricole, "pour la FNSEA, le Mercosur c’est toujours NON!", appelant à continuer la mobilisation. 18/12/25 - 22:02 - Une mobilisation plus calme à Bruxelles Alors que la journée a été marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre à Bruxelles, la soirée est plus calme. Les agriculteurs sont toujours présents. 18/12/25 - 21:35 - "Le compte n’y est pas" La ministre de l’Agriculture a décrit la situation à nos confrères de La Dépêche. Pour elle, "l’accord [Mercosur] tel quel est un mauvais accord. Le président de la République l’a encore rappelé ce jeudi à Bruxelles : le compte n’y est pas. Sans clauses de sauvegarde solides, sans contrôles renforcés, sans mesures miroirs, ce n’est pas possible. La France dira non". 18/12/25 - 21:01 - La signature de l’accord du Mercosur est reportée La présidente de la Commission européenne vient d’annoncer le report de la signature de l’accord du Mercosur au mois de janvier. Ursula von der Leyen devait se rendre au Brésil samedi, mais elle avait d’abord besoin de l’aval d’une minorité des États membres de l’UE, ce qui n’est pas le cas. La France et l’Italie sont les principaux opposants à cette signature. Emmanuel Macron et Georgia Meloni estiment qu’en l’état, l’accord ne peut pas être signé. 18/12/25 - 20:56 - Les explications de la ministre de l’Agriculture Annie Genevard s’est exprimée auprès de nos confrères de La Dépêche. Elle a assuré que 900 000 doses de vaccins avaient été acheminées en France par l’armée, dont 400 000 depuis les Pays-Bas. Celles-ci devraient servir à vacciner, "dans un délai extrêmement court" 750 000 animaux : "La vaccination sera accélérée, que ce soit dans la zone réglementée, ou dans le cordon sanitaire que nous avons tracé pour tenir compte des spécificités locales." Elle a ajouté que l’objectif était la vaccination des bovins de 1 000 fermes de l’Ariège d’ici la fin de l'année.

En savoir plus

Ces derniers jours, les éleveurs protestent contre une mesure radicale : l’abattage de leurs troupeaux, menacés par une épidémie, la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Une maladie virale qui n'est pas contagieuse pour l'homme, mais qui se transmet entre bovins ou par la piqûre d'insectes. Elle a été détectée pour la première fois en France en juin 2025.

Les autorités et les scientifiques considèrent l'abattage comme la seule solution efficace pour empêcher la diffusion de la DNC "dans l'ensemble du cheptel français". Dans les faits, la réglementation impose l'abattage de tout troupeau touché et l'instauration de zones réglementées dans un rayon de 50 km autour du foyer, avec des déplacements de bovins interdits ou strictement limités, une mesure jugée inappropriée par les agriculteurs du secteur.

Les éleveurs, eux, réclament "de suspendre l'abattage systématique des troupeaux, le temps que notre protocole soit vu et mis en application, mais tout ça pour nous dire 'non, ce sera comme ça'. Donc puisque ce sera comme ça, on va continuer à se mobiliser sur le terrain, encore plus fort que ces derniers jours", prévient Lionel Candelon, président de la CR et de la chambre d'agriculture du Gers.

La liste complète des mobilisations agricoles ce vendredi

De nombreuses mobilisations sont recensées ce jeudi 18 décembre 2025 en France, et plus particulièrement dans le Sud-Ouest du pays pour protester contre le souhait du gouvernement d'abattre systématiquement l'ensemble des cheptels dont un membre est atteint de DNC. Les éleveurs souhaitent se faire entendre et sont prêts à maintenir la pression, quitte, pour certains, à passer les fêtes de Noël sur les routes.

Dans le Sud-Ouest

A63 fermée dans les deux sens entre la rocade bordelaise et Marcheprime (N°23) ;

fermée dans les deux sens entre la rocade bordelaise et Marcheprime (N°23) ; A64 bloquée sur 180 km entre Briscous (N°3) et Montréjeau (N°17), fermée entre Lafitte (N°26) et Carbonne (N°27) ;

bloquée sur 180 km entre Briscous (N°3) et Montréjeau (N°17), fermée entre Lafitte (N°26) et Carbonne (N°27) ; A645 fermée dans les deux sens ;

fermée dans les deux sens ; A20 coupée entre Montauban Zi Nord (N°62) et Cahors-Nord (N°57) et entre Noailles (N°52) et Brive Centre/Objat (N°51) ;

A89 fermée entre Périgueux Ouest (N°14) et Périgueux Est (N°16) puis entre Egletons (N°22) et Ussel Est (N°24) ;

coupée entre Montauban Zi Nord (N°62) et Cahors-Nord (N°57) et entre Noailles (N°52) et Brive Centre/Objat (N°51) ; fermée entre Périgueux Ouest (N°14) et Périgueux Est (N°16) puis entre Egletons (N°22) et Ussel Est (N°24) ; A68 bloquée Gragnague (N°2) et L’Union ;

bloquée Gragnague (N°2) et L’Union ; RN21 bloquée dans le sens sud-nord, à Louey.

Dans le Centre et l'Ouest

A10 fermée entre Meung-sur-Loire (N°15) et Tours Nord (N°19), sorties 16 Mer, 17 Blois, 18 Château-Renault fermées, sortie Châtellerault Nord (N°26) fermée ;

fermée entre Meung-sur-Loire (N°15) et Tours Nord (N°19), sorties 16 Mer, 17 Blois, 18 Château-Renault fermées, sortie Châtellerault Nord (N°26) fermée ; RN10 coupée à Poitiers Sud, fermée entre Vendôme et Châteaudun.

Dans le Sud-Est