Lyon. Ils vont monter sur les murs ! Une église emblématique utilisée pour un projet sportif emballant

Construire une salle de sport géante dans une église abandonnée, voici le projet étonnant de la ville de Lyon. Laissée à l'abandon depuis des décennies, le lieux pourrait renaître.

Une ancienne église abandonnée va être transformée en salle d'escalade géante ! C'est le projet ambitieux de la maire du 1er arrondissement à de Lyon. L'église Saint-Bernard, qui aurait dû être démolie, est laissée à l'abandon depuis près de 30 ans. Ce monument abandonné est l'un des plus grands sites vacants appartenant à la Ville de Lyon. L'église Saint-Bernard désormais désacralisée a été construite sans être achevée, suite aux révoltes des Canuts, rapporte Actu.fr. Dépourvue de clocher et de parvis, elle n'a jamais été utilisée et a finalement été abandonnée en raison des galeries souterraines qui menacent ses fondations. En vue du futur projet annoncé par les écologistes, le sous-sol fragile de l'église devra donc être conforté.

Initialement, sa démolition avait été envisagée avant que la société Carré d'Or ne gagne un appel à projets en 2017. Un premier projet, un centre d'affaires, a dû être suspendu en raison des recours d'une association religieuse, déboutée en justice. Il faudra attendre près de dix ans pour qu'un second projet soit mit sur la table par la société ainsi que la majorité écologiste de Lyon : une salle d'escalade géante. "Cette opportunité préserve le patrimoine bâti existant et le met en valeur en le rendant accessible au public", s'est félicité Yasmine Bouagga, maire du 1ᵉʳ arrondissement auprès du média.

Salle d'escalade géante © 123rf

Ce projet est motivé par "le contexte économique et l'évolution des besoins dans le quartier" selon la municipalité. En effet, comme l'explique Julie Nublat-Faure, adjointe au maire de Lyon en charge des Sports, la ville "manque de lieux sportifs donc dès qu'on a des mètres carrés, on essaie d'investir". Ainsi, "cette salle pourra bénéficier aux scolaires, associations et grand public pour compléter l'offre privée et municipale", explique l'adjointe au maire. Pour se faire, de longs travaux devront stabiliser la structure pour écarter tout danger.

Les mobiliers religieux, quant à eux, seront restitués au diocèse, qui doit accompagner Carré d'Or au long de ce projet devant préserver 100% du bâtiment et son patrimoine architectural néogothique. Ils seront remplacés par des blocs d'escalade de plusieurs mètres de haut, installés de part et d'autre dans l'église. Le lieu sera ouvert dès le début de la matinée et jusqu'au soir avec une brasserie accessible à tous et un large espace de coworking. Enfin, un étage en mezzanine sera installé au niveau de la nef et les différentes chapelles accueilleront les vestiaires et d'autres salles.

La salle d'escalade Saint-Bernard pourrait ouvrir en 2029 si le projet est accepté au conseil municipal du mois de janvier. Le permis de construire est attendu pour le premier semestre 2026. Au total, la société Carré d'Or Immobilier investirait 4,8 millions d'euros dans ce projet. De son côté la ville a choisi d'accorder au promoteur un bail emphytéotique de 50 ans (en échange d'une redevance de 31 000 euros par an) pour ne pas débourser un euro dans la manœuvre.