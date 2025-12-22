Le PV le plus loufoque du monde : la mairie a créé une place handicapée sous son véhicule après qu'il se soit garé

Il s'est fait verbaliser après s'être garé à sa place habituelle devant chez lui. Grâce à sa vidéosurveillance, il a découvert une étonnante manoeuvre de la municipalité.

Novembre dernier, un habitant de New Addington, au sud de Londres, s'est garé comme à son habitude devant chez lui avant de partir en vacances. Grâce à l'équipement d'une vidéosurveillance à l'extérieur de sa maison, le Londonien pouvait surveiller sa voiture à distance, a-t-il expliqué au Sun. Telle ne fut pas sa surprise lorsqu'il rentra de son séjour et qu'il retrouva plusieurs PV sur le pare-brise de sa voiture. Les quatre contraventions cumulées atteignaient un joli montant : la note très salée de l'infraction s'élevait à 640 livres (730 euros).

L'explication s'est avérée tirée des plus loufoques : le Londonien aurait stationné son véhicule sur une place PMR (pour Personnes à mobilité réduite). Pourtant, cette place n'était pas affichée comme telle lorsque le citadin s'est garé. Et il en avait la certitude. En effet, c'est en visualisant les vidéos de sa caméra de surveillance que le "contrevenant" a compris ce qu'il s'est passé : "Sur ma petite caméra, je vois [des agents mandatés par la ville] en train de créer un emplacement réservé aux personnes handicapées autour de ma voiture. C'est dingue", explique-t-il au média. Du jour au lendemain, le véhicule garé en toute légalité a ainsi été mis en infraction. Et entre le 22 et le 26 novembre, la voiture a été verbalisée à quatre reprises.

Place handicapée © 123rf

Contactée, la municipalité confirme que cette "pratique courante" permet de gagner du temps. Le marquage au sol a été réalisé alors que la voiture du londonien stationnait, mais les services de la Ville le font fréquemment, a indiqué la mairie. En découvrant ces contraventions, celui-ci cru à une erreur avant d'apprendre que la place avait été créée à la demande d'un riverain du quartier. La municipalité n'a pas cru bon d'en informer l'ensemble des habitants du quartier, et encore moins le propriétaire de la voiture garée sur cette place.

"Notre prestataire de marquage routier a peint les lignes d'une nouvelle place de stationnement pour personnes handicapées le 17 novembre, en réponse à une demande d'un résident", a déclaré un porte-parole du conseil municipal de Croydon.

Le Londonien a finalement décidé de rendre l'affaire publique après avoir reçu des critiques de voisins qui affirmaient qu'il s'était garé sciemment sur cet emplacement. De son côté le conseil municipal a tout de même présenté ses "excuses" et regrette la polémique, affirmant que "les amendes ont été annulées une semaine avant la mise en ligne de la vidéo sur les réseaux sociaux."