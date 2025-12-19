Des livres racistes vendus sur Amazon, Cultura et La Fnac : quelles sont les œuvres illégales en ligne ?

À quelques jours de Noël, Libération dresse un constat sans appel : de nombreux livres racistes ou antisémites, pourtant interdits en France, sont mis en vente par La Fnac, Cultura ou Amazon.

À l'heure où le père Noël s'active avec ses lutins pour boucler en temps et en heure ses cadeaux, Libération s'est plongé dans les tréfonds des catalogues de livres proposés sur les sites internet de grandes enseignes. "Le bilan est saisissant", prévient d'emblée Libération, qui évoque pêle-mêle des ouvrages complotistes haineux, racistes, négationnistes et même carrément interdits à la vente proposés à l'achat.

Les enseignes pointées du doigt ne sont autres qu'Amazon, Cultura ou encore La Fnac. Parmi les ouvrages qui posent question, ceux du négationniste et multi-condamné pour contestation de crime contre l'humanité Robert Faurisson. Mais également certains signés par le néonazi américain William Luther Pierce. C'est notamment le cas de ses Carnets de Turner, pourtant interdits légalement à la diffusion en France.

Le ministère de l'Intérieur saisit la justice

Le texte antisémite Les Protocoles des Sages de Sion, le manifeste du terroriste norvégien néonazi et auteur des attentats d'Oslo et d'Utøya, ou encore le pamphlet l'Ordre SS - Ethique & idéologie d'Edwige Thibaut, également interdit à la vente dans l'Hexagone pour "apologie du nazisme, du racisme et de l'antisémitisme", sont facilement acquérables sur le site de Cultura notamment.

Pourtant déjà épinglé sur le sujet il y a à peine cinq ans, Amazon n'est pas en reste et propose l'ouvrage du négationniste français Roger Garaudy Mythes Fondateurs de la politique israélienne. Contacté par Libération, le ministère de l'Intérieur a pris l'information très au sérieux et annoncé vouloir saisir la justice. De leur côté, deux enseignes se sont pour leur part empressées de retirer certains ouvrages de la vente.