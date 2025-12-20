JOTT, connue pour ses doudounes, est placée en redressement judiciaire

La marque marseillaise a été placée en redressement judiciaire par le tribunal des affaires économiques. Fondée en 2010, elle traverse l'une des plus graves crises de son histoire.

Encore une conséquence de la concurrence pour les marques françaises. JOTT (Just Over The Top), connue pour ses doudounes légères et colorées, a été placée en redressement judiciaire, vendredi 19 décembre, selon La Provence. Le chiffre d'affaires de la marque marseillaise est en baisse et sa rentabilité n'est plus garantie. Elle est passée de 70 millions de chiffre d'affaires estimé pendant son expansion à 24,9 millions d'Euros en 2024. Les pertes étaient alors supérieures à 6 millions d'Euros par exercice.

Le tribunal des activités économiques de Marseille a constaté l'état de cessation de paiement et a donc ouvert une procédure de redressement judiciaire. Selon des informations recueillies par l'AFP, le tribunal a fixé une période d'observation provisoire de six mois, avec une audience intermédiaire le 5 février. Celle-ci devrait permettre de "vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières (de JOTT, ndlr) sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire".

La dure bataille des marques françaises face à la concurrence

JOTT est loin d'être la première marque de prêt-à-porter française en difficulté financière. IKKS, Naf Naf, Paule Ka, Princesse tam tam… toutes ont été placées en redressement judiciaire ces dernières années. Il faut dire que la concurrence est rude. Les consommateurs veulent des produits à bas coût et se tournent vers la seconde main ou les produits importés de l'étranger. De plus, le réseau de boutiques physiques est très coûteux pour les entreprises alors que les consommateurs commandent une grande partie de leurs achats.

Les 183 salariés de JOTT craignent donc pour leur emploi. Pour le moment, le règlement des salaires (novembre) est à jour. Rien ne garantit que tous les emplois pourront être conservés. La semaine dernière, IKKS a trouvé un repreneur, lui permettant de sortir de la tourmente financière, mais 500 emplois avaient été supprimés.