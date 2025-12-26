Neige et verglas en France : Paris, Rhône... Les prévisions avant le week-end et le 31
Une vingtaine de départements ont été placés en vigilance jaune ce vendredi 26 décembre en raison des risques d'avalanches ou du grand froid.
Météo-France a placé une vingtaine de départements en vigilance jaune, grand froid et avalanche, ce vendredi 26 décembre. En ce qui concerne le grand froid, c’est le nord-ouest qui est touché. Météo-France a placé seize départements en vigilance jaune pour grand froid ce vendredi.
Pour vendredi 26 décembre 2025 :— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 26, 2025
???? 3 départements en Vigilance orange
Pour samedi 27 décembre 2025 :
???? 2 départements en Vigilance orange
Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/eEYBYjlvqU
Les départements concernés par la vigilance jaune grand froid sont :
- l'Aisne
- le Calvados
- les Côtes-d'Armor
- l'Eure
- l'Eure-et-Loir
- le Finistère
- l'Ille-et-Vilaine
- la Manche
- la Mayenne
- le Morbihan
- le Nord
- l'Oise
- l'Orne
- le Pas-de-Calais
- la Seine-Maritime
- la Somme
Les températures devraient descendre dans le négatif, jusqu'à -1 °C, comme à Alençon. L'alerte météo a été ainsi mise en place à minuit et sera levée dans le courant de la matinée, aux alentours de 9 h du matin selon Météo-France.
Risques d'avalanche
Comme le rapporte la Dépêche du Midi, la prudence est de mise en montagne. Le risque d’avalanches est élevé dans plusieurs départements, en particulier dans les Pyrénées où plusieurs massifs ont été placés en vigilance jaune. Les départements près des Alpes sont aussi placés en vigilance jaune avalanche.
Les départements concernés sont :
- l'Ariège
- les Alpes-de-Haute-Provence
- les Hautes-Alpes
- les Pyrénées-Orientales
- la Savoie
10:38 - Les Pyrénées-Orientales particulièrement surveillées
Dans son dernier bulletin de 10 h, Météo France a placé le département du sud de la France en vigilance jaune neige et verglas et avalanche. La prudence est donc de mise si vous comptez vous rendre là-bas ou si vous y êtes déjà présents.
25/12/25 - 16:39 - Trois départements passent en vigilance orange ce jeudi soir
Les trois départements concernés sont la Haute-Corse, les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Un épisode méditerranéen est attendu jusqu'à ce samedi dans ces trois départements au moins.
25/12/25 - 14:15 - Il a neigé au Mans, une première depuis 1996…
La neige s’est invitée à Noël dans le département de la Sarthe, comme le rapporte *Ouest France*. Au Mans, les derniers flocons du 25 décembre remontent à 1996 ! Mais le manteau blanc n’a pas tenu toute la matinée. Les routes sont, dans l’ensemble, praticables.
25/12/25 - 11:41 - Il gèle à Paris… Une première depuis 2010
Il gèle à Paris ce jeudi 25 décembre alors que l’hiver calendaire a déjà bien commencé. Le thermomètre est passé sous la barre de 0 ce jeudi de Noël dans la capitale. La situation s’est produite pendant la nuit et au lever du jour, une première depuis 2010 et une des conséquences du changement climatique.