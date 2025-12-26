Neige et verglas en France : Paris, Rhône... Les prévisions avant le week-end et le 31

Une vingtaine de départements ont été placés en vigilance jaune ce vendredi 26 décembre en raison des risques d'avalanches ou du grand froid.

Les départements concernés par la vigilance jaune grand froid sont :

l'Aisne

le Calvados

les Côtes-d'Armor

l'Eure

l'Eure-et-Loir

le Finistère

l'Ille-et-Vilaine

la Manche

la Mayenne

le Morbihan

le Nord

l'Oise

l'Orne

le Pas-de-Calais

la Seine-Maritime

la Somme

Les températures devraient descendre dans le négatif, jusqu'à -1 °C, comme à Alençon. L'alerte météo a été ainsi mise en place à minuit et sera levée dans le courant de la matinée, aux alentours de 9 h du matin selon Météo-France.

Risques d'avalanche

Comme le rapporte la Dépêche du Midi, la prudence est de mise en montagne. Le risque d’avalanches est élevé dans plusieurs départements, en particulier dans les Pyrénées où plusieurs massifs ont été placés en vigilance jaune. Les départements près des Alpes sont aussi placés en vigilance jaune avalanche.

