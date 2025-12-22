Le vrai père Noël est français et il a une apparence bien particulière : c'est une certitude en Chine !

En Chine, le père Noël est français. C'est un vosgien de 72 ans qui interprète ce rôle tous les mois de décembre pour le bonheur des habitants de Chengdu.

Et si le père Noël était en réalité français ? C'est en tout cas devenu une certitude dans une province de Chine où ce "véritable père Noël" fait des apparitions régulières en ce mois de décembre. Son nom : Alain Simonin, un vosgien de 72 ans devenu le visage du père Noël.

Depuis sept ans, cet ancien bûcheron de Gérardmer dans les Vosges s'envole pour la Chine et enfile le costume de père Noël tout le mois de décembre pour les habitants de Chengdu, rapporte 20 Minutes. Son apparence lui vaut un statut de véritable célébrité là-bas : barbe fournie et cheveux tout blancs, le vosgien incarne à la perfection son personnage. Le septuagénaire doit en effet ressembler au Père Noël et pas n'importe lequel, celui inventé par Coca-Cola : "Là-bas, je suis le symbole de l'Occident", explique-t-il.

Afin de respecter à la lettre les traits du père Noël, l'apparence du vosgien exige une intention particulière : "Le barbier vient de Pékin spécialement pour me couper… 1 cm de barbe", détaille-t-il auprès de Ouest France. Alors que Noël n'est pourtant pas une tradition chinoise, le père Noël français est acclamé partout où il passe. En effet, les jeunes parents lui demandent régulièrement de choisir le prénom de leur nouveau-né et des femmes gardent des brins de ses cheveux et de sa barbe en guise de porte bonheur.

Lorsqu'il enfile son costume, Alain Simonin n'a pas le temps de s'ennuyer : autographes, visites officielles, distribution de cadeaux ou encore récit de contes avec un interprète qui lui est dédié, le père Noël enchaîne les rendez-vous. Ses déplacements sont pris en charge par le centre commercial qui l'emploie : "Je voyage en classe affaires et je suis nourri et logé dans une suite avec jacuzzi, je n'ai jamais connu un tel luxe", confie-t-il à France 3. Cerise sur le gâteau, le Vosgien touche un beau cachet dont le montant est tenu secret.

À l'origine, le septuagénaire interprétait le rôle du père Noël chez lui dans les Vosges. "Un jour, une de mes filles a eu un grave accident de la route, explique-t-il sur France 3. Suite à ce choc, mes cheveux et ma barbe sont subitement devenus complètement blancs. Les enfants m'ont alors désigné comme le Père Noël". Depuis, il a prit son rôle à cœur en créant la Maison du père Noël dans sa scierie à Gérardmer. Ouverte toute l'année, les visiteurs viennent se faire photographier avec lui.

C'est grâce à la vidéo d'une touriste chinoise que le Vosgien s'est fait connaître en Chine : "Ils m'ont filmé et ils ont envoyé la vidéo au directeur d'un hôtel de luxe en Chine. De fil en aiguille, ils m'ont proposé de venir en Chine, ce que j'ai fait. Depuis, j'y retourne chaque année", raconte le septuagénaire à France 3. Malgré ses 72 ans, Alain Simonin continue de perpétuer la tradition en enfilant chaque décembre son costume de père Noël : "Le Père Noël n'a pas d'âge", sourit-il.