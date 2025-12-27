Shein : un quart des colis hors textiles sont non conformes

Une vaste opération de contrôle à la douane montre que 25% des colis Shein hors textile ne sont pas conformes. Il peut s'agir d'appareils électroniques, de maquillage ou de jouets pour enfants.

Si vous commandez un objet Shein, il y a 25% de chances que celui-ci soit non conforme. Samedi 27 décembre, les douanes ont annoncé qu'un quart des colis de la marque contrôlés, hors textile, n'étaient pas conformes. Ce résultat fait suite à une vaste opération de contrôle douanier. Plus de 320 000 ont été inspectés au mois de novembre à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

Les non-conformités avec les normes françaises et européennes sont : la contrefaçon, l'absence de marquages ou de notice sur les produits cosmétiques ou électriques et des normes non respectées pour certains jouets. Les contrôles ont montré que les produits textiles n'étaient pas concernés en masse par ces problèmes de conformité.

De 80% à 25%

Si 25% de colis non conformes représente déjà trop, le gouvernement avait annoncé que 80% d'entre eux n'étaient pas adaptés pour être vendus en France, après l'opération de contrôle. Il faut dire que celle-ci a eu lieu le 6 novembre, le lendemain d'un événement important pour Shein. La marque chinoise avait temporairement fermé sa place de marché pour les vendeurs tiers, c'est-à-dire qui utilisaient Shein comme plateforme de vente. Cette fermeture avait fait suite au scandale lié à la vente de poupées à caractère pédopornographique.

Les personnes qui auraient commandé et reçu un ou plusieurs produits non conformes peuvent demander un remboursement au vendeur. S'il s'agit de contrefaçons, le vendeur risque des poursuites pénales.