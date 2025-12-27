Dermatose bovine : pourquoi l'annonce sur la vaccination réjouit-elle la ministre de l'Agriculture ?

Annie Genevard a annoncé sur les réseaux sociaux que "plus de 50%" des bovins ont été vaccinés contre la dermatose dans le sud-ouest ce samedi 27 décembre.

"Plus de 50%" des bovins ont été vaccinés dans le sud-ouest contre la dermatose, a annoncé ce samedi 27 décembre la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Une bonne nouvelle pour le ministère de l'Agriculture alors que certains éleveurs mécontents continuent leur mobilisation, comme l'explique BFMTV.

Outre l'annonce, la ministre de l'Agriculture a salué "une avancée majeure pour l'ensemble des éleveurs". Elle a aussi ajouté que "la mobilisation reste totale afin d'atteindre l'objectif fixé".

Une solution à long terme ?

Il y a un peu plus d'une semaine, 30% des élevages bovins de l'Ariège avaient reçu une injection, selon la ministre. Selon France info, la majorité des doses de vaccins sont commandées au laboratoire néerlandais MSD. Les doses arrivent ensuite dans les cabinets vétérinaires du Sud-Ouest.

Toutefois, la campagne vaccinale n'a pas empêché la découverte de nouveaux cas de dermatose nodulaire dans un élevage vacciné à Saint-Marsal, dans le département des Pyrénées-Orientales. Le vaccin a un délai de montée de 21 jours, mais le bovin atteint la maladie avant l'arrivée à terme de ce délai. En d'autres termes, pendant 21 jours après la vaccination, l'animal peut attraper le virus. De plus, le virus met parfois jusqu'à 35 jours pour que des symptômes se manifestent.