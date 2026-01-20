Ces insectes deviennent les premiers au monde à obtenir des droits légaux

Des droits légaux ont été attribués, il y a peu, à l'une des espèces les plus importantes de la forêt. C'est la première fois de l'histoire qu'une protection juridique est accordée à des insectes.

Pour la première fois dans l'histoire de la loi humaine, une espèce d'insectes a obtenu des droits légaux. Le Pérou, par la voix des législateurs des villes de Sapito et Nauta, a officiellement reconnu comme des sujets juridiques ayant des droits inhérents les abeilles sans dard indigènes d'Amazonie, comme le rapporte Infobae.com. Désormais, cette espèce est protégée, non pas seulement par la morale et quelques bons sentiments, mais par le droit. Ces insectes ont notamment le droit "de vivre et de prospérer dans un environnement sain et stable", dit la loi locale.

Il s'agit d'une première mondiale pour de si petites bêtes. Les ordonnances de Sapio et Nauto, datant respectivement d'octobre et décembre 2025, consacrent à ces abeilles sans dard plusieurs protections. On peut par exemple citer "le droit à des conditions climatiques écologiquement stables", le droit de "régénérer leurs cycles naturels", ou encore celui d'être "légalement représentées en cas de danger ou de dommage".

Les abeilles sans dard d'Amazonie sont indispensables à la sauvegarde de la forêt. Présentes depuis des milliers d'années dans ce milieu et comptant parmi les espèces les plus anciennes de la planète, elles y jouent un rôle fondamental pour son équilibre écologique. Effectivement, elles assurent la pollinisation de plus de 80% de la flore amazonienne.

Contrairement à d'autres espèces d'abeilles, celles-ci s'insèrent totalement avec la faune et la flore qui les entourent. Cela se traduit par une absence totale de colonisation ainsi qu'une participation clé dans la culture du cacao, du café… Dès lors, il semblait indispensable au gouvernement péruvien de reconnaître juridiquement les abeilles indigènes.

Ces abeilles ont obtenu ce statut grâce aux appels des chercheurs et des populations indigènes, Asháninka et Kukama-Kukamiria. Ces derniers sensibilisent depuis des années les autorités sur la diminution du nombre d'individus. Ce qui a contribué à faire pression sur les exécutifs locaux et permis de faire émerger un texte juridique en faveur de cette espèce. Un projet de cartographie du territoire tropical, débuté en 2023, a aussi été déterminant. Il a marqué un véritable tournant dans la reconnaissance des abeilles et du rôle majeur qu'elles occupent dans l'environnement local, en prouvant directement le lien entre déforestation et effondrement des espèces indigènes.