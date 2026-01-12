Des températures dignes d'un mois d'avril dans certains départements ! L'effet de foehn chamboule le thermomètre

Alors que l'hiver battait son plein avec un climat très froid, la météo change cette semaine. L'air devient bien plus doux et l'effet de foehn fait grandement monter les températures par endroits.

Le froid glacial, c'est fini ! Cette semaine, le redoux s'affirme avec le retour d'un flux océanique. Si l'est du pays conserve une ambiance froide, voire du verglas localement ce lundi 12 janvier, ailleurs, les températures font une belle remontée. Les maximales dépassent souvent les 10 degrés et les minimales sont rarement négatives. Malheureusement, cette nouvelle masse d'air est aussi humide : au nord de la Loire, les pluies sont fréquentes, alors que le sud profite de quelques belles éclaircies.

Mardi, la douceur s'installe véritablement, comme le précise La Chaine Météo. Il n'y a plus de gelées au réveil et les températures sont souvent comprises entre 8 et 12 degrés en matinée et généralement situées entre 11 et 15 l'après-midi, soit 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison.

Sous l'effet de foehn, quand le flux de sud franchit la montagne et que l'air se dessèche et se réchauffe, des pointes jusqu'à 18 degrés sont possibles dans le sud-ouest et particulièrement au Pays Basque et en Aquitaine. Ce niveau digne d'un début avril devrait notamment être atteint du côté de Biarritz et de Tarbes. Ces prévisions sont confirmées par le modèle européen ECMWF. Le temps est, en plus, plus lumineux que la veille avec davantage d'éclaircies, sauf sur les bords de Manche et près de la Méditerranée.

© La Chaine météo

La pluie, mais aussi le vent, vont continuer à circuler durant le reste de la semaine. Mercredi, ce seront davantage les régions du centre et de l'est qui seront touchées, alors que jeudi, une nouvelle perturbation va percer par le nord-ouest avant de se généraliser vendredi. Les températures vont alors légèrement baisser, mais devraient rester au-dessus des moyennes de saison. La neige pourrait ainsi faire son retour en montagne au-dessus de 1000 mètres d'altitude, pendant que le vent devrait souffler du côté de la Manche.

Cette dégradation devrait se prolonger dans le week-end, avec des perturbations plus importantes dans le sud-est, entrainant la surveillance d'un potentiel épisode méditerranéen. L'anticyclone scandinave sur le nord va davantage y limiter les pluies, mais va renforcer la baisse des températures. C'est donc une semaine avec un temps très variable qui s'annonce.