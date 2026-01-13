BTS au Stade de France : la date de vente des billets à retenir bien avant les dates des concerts

Le groupe de K-Pop BTS se produira les 17 et 18 juillet prochains à Paris. La date de vente des billets vient d'être dévoilée.

Le boys band sud-coréen le plus populaire au monde annonce son retour sur la scène internationale avec une tournée mondiale entre 2026 et 2027. Et bonne nouvelle pour les fans français de BTS : la tournée de 79 concerts répartis dans 34 régions fera escale en France ! Le Stade de France (Saint-Denis) fait effectivement partie des lieux retenus par le groupe de K-Pop pour ce nouveau chapitre de leur carrière.

La tournée de BTS comprendra des dates en stade sur plusieurs soirs dans chaque ville, notamment à Mexico, Las Vegas, Londres, East Rutherford, Toronto, Chicago, Los Angeles, et donc Paris. Attention, retenez bien la date de vente des billets, sans quoi, vous n'aurez aucune chance d'assister à l'un des concerts. En effet, la vente des précieux sésames approche à grands pas.

À quelle date acheter son billet pour BTS à Paris ?

Deux concerts de BTS sont prévus au Stade de France les 17 et 18 juillet 2026. La billetterie générale de ces deux shows ouvre samedi 24 janvier, à 15 heures. Et selon les informations de NRJ, deux autres dates sont dès à présent à cocher dans votre agenda. Vous avez jusqu'au 18 janvier 2026 pour vous inscrire à la prévente. L'ouverture de cette prévente, elle, est prévue pour le vendredi 23 janvier à 15 heures.

La BTS World Tour sera également le théâtre de premières historiques sur plusieurs marchés. Le groupe se produira au Sun Bowl Stadium à El Paso (Texas) ainsi qu'au Gillette Stadium à Foxborough (Massachusetts), marquant les tout premiers et plus grands concerts K-pop en tête d'affiche jamais organisés dans ces deux villes.

Au Stade de France, les BTS feront la promotion de leur nouvel album. La date de sortie de leur nouvel opus est déjà connue : le 20 mars prochain. Quid des tarifs pour les concerts en France ? En se basant sur les prix pratiqués lors de leurs derniers shows en 2019, les tarifs pourraient osciller entre 60 et 180 euros selon le placement dans le stade.