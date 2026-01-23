Mort du doyen des Français : qui est désormais l'homme le plus âgé du pays ?

À la suite du décès de Maurice Le Coutour, doyen des Français, c'est un résident de l'Allier qui devient l'homme le plus âgé de France. Un certain Henri Content.

Maurice Le Coutour était âgé de 111 ans. Il s'est éteint dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 janvier 2026 à Barfleur, dans la Manche, selon La Presse de la Manche. Né le 12 mai 1914, celui qui résidait depuis quelques années à l'Ehpad Le Chosel, était devenu deux ans plus tôt, à l'âge de 109 ans, le doyen des Français. Du moins, chez les hommes. Marie-Rose Tessier, née le 21 mai 1910 et aujourd'hui âgée de 115 ans, reste à ce jour la personne la plus âgée connue en France. Connue "car aucun recensement officiel par un quelconque organisme public n'est fait", confie le spécialiste des super-centenaires Laurent Toussaint, dont BFMTV se fait l'écho.

À présent, toujours selon le classement non-officiel du site Les grands centenaires français (LGCF), c'est désormais Henri Content, né le 4 janvier 1916 et donc âgé depuis peu de 110 ans qui est l'homme le plus âgé de France. Natif de l'Yonne, il réside aujourd'hui dans l'Allier, dans la maison de retraite L'Hermitage, à Bellerive-sur-Allier. On note toutefois qu'il n'est que la 27e personne la plus âgée de l'Hexagone, le haut du palmarès étant largement dominé par les femmes. D'ailleurs, après lui, le deuxième Français le plus âgé est Jean Turco. Âgé de 108 ans, il arrive à la 77e place.

Marié pendant 82 ans

Selon Le Pays, Henri Content a fait l'École normale à Auxerre. Après y avoir rencontré Paulette Baudot à l'occasion d'un spectacle de fin d'année en 1936, il se fiance avec elle en 1939 et l'épouse le 22 avril de l'année suivante. Nous sommes en 1940, la Seconde Guerre mondiale bat son plein et Henri et Paulette profitent d'une permission pour se marier. Une semaine plus tard, il est renvoyé au front.

Il est finalement fait prisonnier en juin 1940, dans les Vosges. Pendant cinq ans, il reste prisonnier en Tchécoslovaquie. Après sa libération, en mai 1945, il devient instituteur. Avec Paulette, ils auront deux enfants, Jean-Francis, né en 1946, et Annette, en 1947. Celui qui est à la retraite depuis 1972 aura été marié durant 82 ans avec Paulette, décédée en 2021. Ils ont eu cinq petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Tous avaient d'ailleurs fait le déplacement pour son 110e anniversaire début janvier.