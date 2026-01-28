Les lunettes de Macron continuent de faire polémique, leur origine en particulier

Les lunettes de soleil bleutées d'Emmanuel Macron ont fait naître une polémique. Derrière le buzz suscité par le modèle, se cache le triste sort d'une société française.

Les lunettes de soleil d'Emmanuel Macron ont beaucoup fait sourire, elles sont désormais au cœur d'une polémique. Portées par le président de la République depuis le 16 janvier et jusqu'à nouvel ordre, en raison d'un problème bénin mais peu esthétique à l'œil droit, les lunettes aviateurs bleues ont permis au chef de l'Etat de faire rayonner le "made in France", et même le "made in Jura", à l'international.

La paire de lunettes d'Emmanuel Macron est l'œuvre d'une marque jurassienne et plus que centenaire : Henry Jullien. Elle porte même le sceau du savoir-faire du lunettier puisque ce modèle, le Pacific s 01, nécessite la technique du "doublé laminé or" qui peut demander jusqu'à quatre mois de travail. Pourtant, les lunettes fièrement portées par le chef de l'Etat pourraient ne pas être aussi jurassiennes qu'on le croit. "Je peux vous dire qu'elles ne sont pas fabriquées dans le Jura", a d'ailleurs affirmé Julien Forestier, le président du syndicat des lunettiers du Jura, auprès d'ICI Jura.

Un rachat de la marque et une délocalisation de la production

La marque Henry Jullien en difficulté financière a été rachetée à deux reprises en, par L'Amy Luxe en 2017 et par le groupe italien iVision Tech en 2023. L'acquisition de la marque par le groupe italien aurait mis à mal la santé de la manufacture historique d'Henry Jullien située à Lons-le-Saunier. Plusieurs ex-salariées dénoncent une "délocalisation de la production" après le rachat comme expliqué dans les colonnes du Parisien "Ex", car quatre salariées ont tout simplement été licenciées en octobre 2024 alors qu'elles étaient les seules à détenir le savoir-faire de la marque, notamment du doublé laminé or. "Ils nous ont licenciés pour insuffisance professionnelle. Ils nous reprochaient de ne pas tenir les cadences", se rappelle Florence Bernard, une des anciennes employées auprès du Parisien. Et d'ajouter : "Ils nous ont jetées comme des voleuses. On nous a indiqué qu'on ne savait pas faire notre boulot".

Avec ces licenciements, la production de la manufacture jurassienne a considérablement diminué. Selon Florence Bernard, il ne reste plus que "trois personnes dans le Jura" : "Ils expédient des colis venus d'Italie, ils réalisent un peu de gravage, de montage de plaquettes, mais plus de doublé or". Ce que confirme le syndicaliste Julien Forestier : "Il reste trois personnes qui font du SAV et rien d'autre."

Le groupe italien iVison dément ces déclarations et confirme dans un communiqué qu'une dizaine de salariés travaille toujours dans le Jura. Selon la direction, "un bel équilibre a été trouvé entre le 'made in France' et le 'made in Italy'" et la production se poursuit à Lons-le-Saunier avec "une dizaine de collections produites au siège de Henry Jullien".

Les lunettes d'Emmanuel Macron ont-elles été produites dans le Jura ?

Si la manufacture d'Henry Jullien a bien été "restructurée" selon les propos du groupe italien, est-ce elle qui a produit les lunettes du président de la République ? La direction de iVision assure que le modèle Pacific S01 utilisé par le chef de l'Etat est produit dans le Jura contrairement à ce qu'avance le président du syndicat des lunettiers du Jura.

L'ancienne salariée Florence Bernard soutient également que la paire a vu le jour à Lons-le-Saunier. Elle assure avoir elle-même participé à leur production au Parisien : "Je me souviens très bien les avoir terminées et envoyées à l'Élysée. Elles ont été fabriquées ici et elles correspondent justement à la fin de la production en France", poursuit-elle. Les lunettes présidentielles seraient donc bien jurassiennes selon l'ouvrière, mais elles seraient les dernières dans ce cas.