Cette Japonaise de 95 ans détient un record mondial qu'aucun Français n'espère battre

Une Japonaise détient un record mondial : elle a travaillé au sein de son entreprise pendant une période hors du commun.

La culture du travail, c'est quelque chose de très important au Japon. Le marché du travail nippon est très fluide, le taux de chômage très bas, à 3% de la population active, selon CCI France Japon, ce qui approche le pays du plein emploi. Mais revers de médaille : de nombreux salariés japonais occupent des emplois précaires. Environ 35% des postes occupés seraient de courte durée avec une majorité de femmes qui les occupent.

Pour autant, les Japonais accordent une grande importance au travail. La réussite professionnelle, le dévouement à l'entreprise sont des valeurs centrales et bien ancrées dans l'archipel. Il n'est pas étonnant d'entendre des messages comme "les heures au travail ne se comptent pas". Il y a encore quelques années, les salariés du pays du soleil levant effectuaient environ 50 heures par semaine, soit 10 heures de travail par jour. Si ce volume de travail diminue, il reste bien vu pour les employés d'arriver "très tôt" le matin et de quitter le bureau seulement après que le manager soit parti. Et cela même si l'ensemble des taches ont déjà été accomplies.

Les Japonais sont aussi réputés pour la longueur de leur carrière et leur fidélité à une entreprise. Un fait relaté dans la presse locale l'illustre très bien : il y a quelques jours, une Japonaise de 91 ans a fait parlé d'elle pour un investissement professionnel hors du commun, comme le rapporte le média News 18.

Yasuko Tamaki, originaire de la ville d'Osaka, a établi un nouveau record. Elle s'était déjà vu décerner en novembre 2020 un "Guinness World Record" pour avoir atteint 65 années de travail au même poste, au sein de l'entreprise japonaise Sunco Industries. Aujourd'hui, elle a été reconnue directrice de bureau la plus "ancienne au monde". Dans un média japonais local, elle disait il y a peu ne pas vouloir prendre sa retraite : "Tant que je peux travailler, je travaille !". Et d'ajouter : "Aujourd'hui encore, je donne des cours sur les fondamentaux du métier lors de formations des nouveaux employés et je raconte l'histoire de l'entreprise, tel un 'conteur'".

La performance est remarquable, mais ce n'est pas s'avancer que d'affirmer que ce record ne fait rêver aucun Français ! C'est à l'âge de 26 ans que Yasuko Tamaki a rejoint la société Sunco Industries, spécialisée dans les fixations de métriques, en tant que directrice administrative. La salariée a occupé ce poste pendant 26 ans, et le média News 18 rapporte qu'elle travaillait encore il y a quelques mois, à 95 ans. La doyenne a vu l'entreprise évoluer au cours des années et devenir un groupe employant plus de 430 personnes, rajoute News 18. Yasuko Tamaki travaillait au département des affaires générales et s'occupait notamment de la comptabilité, de l'administration et de la communication interne. A 40 ans, elle a été promue "cheffe de section".