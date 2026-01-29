Les prévisions météo jusqu'à fin février sont connues, les nouvelles ne sont pas bonnes

Alors que février approche, la météo est très agitée. Le temps va-t-il se calmer le mois prochain ? Voici ce qui est annoncé.

Les perturbations s'enchainent en France. Un vaste système dépressionnaire maintient l'Europe de l'Ouest sous un régime agité. Les pluies sont fréquentes, le vent souffle et la houle est importante. Les sols sont, de surcroit, gorgés d'eau ce qui augmente le risque de crues. Selon La Chaine météo, "pour l'heure, aucun scénario ne dessine une tempête majeure imminente, mais tant que ce rail dépressionnaire persiste, le risque d'inondations et de coups de vent reste présent".

Il faudra donc bien suivre la trajectoire exacte des centres dépressionnaires, mais la semaine à venir s'annonce déjà mouvementée. Le retour du beau temps généralisé n'est pas prévu pour tout de suite. "Le défilé des perturbations atlantiques va se poursuivre : les passages pluvieux seront fréquents, apportant de la neige en montagne, et un risque d'épisode pluvieux méditerranéen lundi et mardi sur les Cévennes et PACA", précise Météo France pour la semaine prochaine. Aucune région ne sera vraiment épargnée, même si de courtes accalmies pourront apparaitre ponctuellement. Le temps ne devrait donc pas vraiment se calmer d'ici le début des vacances scolaires.

© La Chaine Météo

Qu'en est-il du froid ? La France traverse une période plutôt douce avec des valeurs dépassant les normales de saison. De l'air froid continental s'étend pourtant jusqu'à l'Europe centrale, où il génère un temps hivernal avec des températures basses, mais l'Hexagone est pour le moment davantage sous l'influence du flux océanique perturbé. Ainsi, les températures continuent d'atteindre souvent les 10 degrés, sauf dans le nord-est où elles tournent plutôt autour de 5 degrés. Il n'y a pas non plus de véritable retour du froid généralisé annoncé pour le moment.

Il faudrait attendre vers la mi-février pour voir le temps devenir plus calme avec un ralentissement progressif de la dépression océanique. L'anticyclone sur le nord-est du continent pourrait reprendre de l'influence lors de la deuxième semaine de février ramenant un temps plus froid et plus sec. Les éclaircies pourraient être plus prononcées, mais cela reste à confirmer au vu du délai. Ce temps plus hivernal pourrait s'affirmer pour la deuxième partie de février. De nombreux phénomènes de basse couche, comme les brouillards et nuages bas, pourraient également être de la partie.