Météo : un "ressenti désagréable" va persister à cause d'un phénomène et on sait jusqu'à quand

Les prévisions météo ne donnent pas le sourire cette semaine encore. Un phénomène maintient un temps agité en France.

La météo de la fin du mois de janvier a été très perturbée et cela ne va pas s'arranger pour ce début février. La France est toujours sous l'influence d'un régime océanique. Ce phénomène apporte des dépressions atlantiques qui se traduisent par des pluies fréquentes et du vent. Si le froid est repoussé avec des températures de 2 à 4 degrés au-dessus des normales de saison, comme le précise La Chaine Météo, le ressenti "reste souvent désagréable" à cause de l'humidité.

Plus précisément, dès ce lundi 2 février, la pluie touche l'ouest du pays et se propage progressivement. Des intempéries marquées sont aussi constatées dans le sud-est, près de la Méditerranée. Le Var et l'ouest des Alpes-Maritimes sont les plus exposés avec des cumuls qui pourraient atteindre 100 mm, notamment dans la nuit. Les averses peuvent aussi prendre un caractère orageux. Cette perturbation va ensuite remonter vers le nord, laissant le temps s'éclaircir au sud. Elle va alors atteindre la Haute-Normandie, l'Île-de-France, la Bourgogne, puis la Lorraine, alors que dans sud-ouest particulièrement, l'ambiance sera agréable avec jusqu'à 16 degrés à Biarritz.

© La Chaine météo

Les accalmies ne durent malheureusement pas. Mercredi, la pluie s'étend de nouveau par l'ouest et le sud-est, de la PACA aux Cévennes. La houle pourrait se lever sur la côte basque. Sur le reste de l'Hexagone, des éclaircies sont possibles l'après-midi après dissipation de la brume matinale. En fin de semaine, la perturbation se redécale vers le nord et l'est.

Les premiers départs en vacances d'hiver ce week-end risqueront également de se faire sous la pluie. Il faudra donc être prudent sur les routes. L'ouest de la France sera encore particulièrement touché avec du vent sur le littoral atlantique. Seul le sud-est profitera d'un week-end plutôt agréable avec du soleil et des températures pouvant monter jusqu'à 15 degrés. Ce temps perturbé permet cependant de renforcer le manteau neigeux en montagne, sur les Alpes et les Pyrénées notamment, une aubaine pour les stations de ski.

Quand est-ce que le temps va-t-il se calmer ? Ce n'est pas pour tout de suite. La première quinzaine de février s'annonce compliquée : "Maintien d'un temps perturbé avec une succession de passages pluvieux", prévoit déjà Météo France pour la semaine prochaine. Selon les prévisions à quatre semaines de La Chaine météo, il faudrait même attendre la dernière semaine de février pour voir l'anticyclone véritablement gagner du terrain et donc rendre la météo plus agréable. Ces prévisions restent à confirmer au vu du délai.