De nombreux catholiques vont aussi jeûner pendant le ramadan, un calendrier particulier pour les chrétiens en 2026

La période de jeûne du ramadan a débuté pour les musulmans. Et cette année, ils ne seront pas les seuls à se livrer aux privations alimentaires.

Des millions de musulmans ont commencé à jeûner lors du ramadan en France. Le Conseil français du culte musulman a annoncé que, pour cette édition 2026, la période de privations a débuté le mercredi 18 février et le mois sacré doit s'étendre jusqu'aux environs du 19 mars.

Si les musulmans pratiquants s'abstiendront sur toute cette période de boire et de manger de l'aube au coucher du soleil, ils ne seront toutefois pas les seuls à jeûner. A la même date a commencé le Carême chez les catholiques. Il sera même plus long ! Du mercredi 18 février au samedi 4 avril, les chrétiens pratiquants se préparent de leur côté à la fête de Pâques, célébrant la résurrection de Jésus-Christ. Cela fait aussi référence aux 40 jours pendant lesquels Jésus serait parti jeûner dans le désert pour préparer sa mission.

Les règles du Carême ont évolué et sont aujourd'hui bien moins strictes, notamment concernant le jeûne. Depuis 1966, l'Eglise recommande de jeûner uniquement lors du mercredi des Cendres, qui ouvre la période, et lors du Vendredi Saint, qui commémore la mort du Christ. Sur ces deux jours, la plupart du temps, il s'agit de faire un seul repas léger (portion de pain, soupe ou encore bol de riz). Les chrétiens sont aussi appelés à ne pas manger de viande les vendredis qui ponctuent le Carême. Chez les catholiques, le code du droit canonique précise que ce jeûne concerne les personnes de plus de 14 ans et jusqu'à la soixantaine.

L'instance religieuse appelle à une approche spirituelle du Carême, se basant sur le renoncement volontaire plus que sur des privations systématiques. Certains chrétiens décident de se priver pendant cette période d'un mets en particulier : sucre, fast-foods, alcool... Cela peut aussi concerner d'autres aspects de la vie comme les jeux vidéo, le tabac, les réseaux sociaux...

L'idée générale, comme pour le ramadan chez les musulmans, est de se débarrasser du superflu pour revenir à l'essentiel et se reconcentrer sur sa foi. Les catholiques les plus pratiquants et attachés au jeûne suivront d'ailleurs des interdits plus stricts, sur une période plus longue jusqu'à début avril. "Chaque chrétien est appelé à discerner quel jeûne il veut pratiquer et quelles pratiques spirituelles il veut mettre en œuvre pour lui-même", explique le Père Fogielman à RCF ajoutant : "La liberté du chrétien est davantage mobilisée dans la conception occidentale actuelle du jeûne."

Bien sûr, les fondements religieux, moraux et philosophiques ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux du ramadan. L'Eglise insiste désormais davantage sur le partage et la prière que sur le jeûne. Pendant le Carême, il y a plusieurs temps liturgiques importants comme le mercredi des Cendres avec une messe spécifique, la fête du mi-carême le jeudi de la troisième semaine ou encore le dimanche du rameau, premier jour de la semaine sainte qui commémore l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Cette période est plus individualisée que le ramadan : ce dernier revêt un aspect communautaire notamment avec l'iftar, le repas de rupture du jeûne.