La météo du mois de mars se précise : on sait quand le beau temps devrait revenir, les giboulées en embuscade

Après des semaines pluvieuses et ventées, le temps va-t-il enfin changer durablement ? Les prévisions pour le mois de mars donnent de l'espoir.

Le mois de février a été très pluvieux. Les sols sont gorgés d'eau, notamment dans l'ouest de la France. Peut-on espérer une amélioration durable pour le mois de mars ? Pour la semaine du 23 février en tout cas, l'anticyclone se renforce avec un temps calme et même des températures printanières au sud. Une douceur remarquable va concerner l'ensemble du pays, avec une météo plutôt ensoleillée sur la plupart des régions de lundi à mercredi.

Malheureusement, cela ne va pas durer avec de nouvelles perturbations venues de l'ouest en deuxième partie de semaine. Le mois de février devrait donc se finir sous la pluie, engendrant un nouveau risque de crues et d'inondations, notamment sur la façade ouest. D'abondantes chutes de neige sur les Alpes et les Pyrénées sont également attendues, augmentant la menace avalancheuse.

Début mars, lors de la dernière semaine de vacances scolaires, des perturbations pourraient encore se succéder, notamment sur la moitié nord, prévient La Chaine Météo dans sa tendance à quatre semaines. Les températures pourraient alors baisser, tout en restant de saison. Le sud-est devrait être plus à l'écart de l'agitation grâce à la présence d'un anticyclone sur la péninsule ibérique.

© La Chaine météo

Il faudrait attendre la semaine suivante (du 9 au 15 mars) pour voir l'anticyclone véritablement regonfler. Le temps deviendra alors plus sec par le sud, même s'il faudra surveiller les perturbations venues des îles britanniques, pouvant déborder au nord du pays, notamment du côté des frontières belges et allemandes. Mais le printemps pourrait bien commencer dans cette période ! Les pluies seraient nettement plus faibles que celles connues en février.

En deuxième moitié de mois, l'anticyclone pourrait persister et les températures même légèrement remonter, mais sans excès pour la saison. Ces prévisions sont à confirmer au vu du délai. Si elles viennent à s'avérer exactes, l'arrivée du printemps pourrait être agréable ! Globalement, le mois de mars devrait être marqué par des températures proches des valeurs de saison, voire légèrement supérieures. L'anomalie prévue est de +0,7 degré contre -5% pour les précipitations. Attention toutefois, à cette période de l'année, le temps peut basculer rapidement.