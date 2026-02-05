Les images de la couronne d'Eugénie, volée au Louvre, dévoilées : elle est dans un état lamentable

Les premières images de la couronne d'Eugénie ont été partagées par le musée du Louvre. Depuis le cambriolage, le diadème est dans un état très dégradé.

Le 19 octobre 2025 restera une date noire dans les annales du plus grand musée du monde. Ce soir-là, une équipe de quatre malfaiteurs a réalisé une intrusion d'une audace folle dans la Galerie d'Apollon, écrin des joyaux de la Couronne française.

Pour s'introduire dans ce sanctuaire ultra-protégé du Louvre, les auteurs n'ont pas hésité à utiliser une nacelle élévatrice pour atteindre directement les fenêtres monumentales de la galerie. Une méthode frontale qui pose aujourd'hui de lourdes questions sur la vulnérabilité des accès extérieurs du palais. Les vitrines, pulvérisées à l'aide de disqueuses, ont laissé échapper des pièces d'une valeur inestimable, tant sur le plan financier que patrimonial. Cependant, dans la précipitation de leur fuite, les braqueurs ont abandonné plusieurs pièces majeures. Les forces de l'ordre ont ainsi pu récupérer, parmi les débris de verre et les traces d'effraction, la célèbre couronne de l'impératrice Eugénie.

Le 4 février la direction du Louvre a communiqué pour la première fois sur l'état de santé du bijou. Le constat est empreint d'une certaine gravité : en tombant durant la fuite des malfaiteurs, la couronne a subi un choc important. Si l'essentiel de la monture est intact, un aigle d'or (sur les huit qui ornent traditionnellement l'objet) manque toujours à l'appel. L'armature présente des torsions mécaniques dues à la violence du vol. Le musée du Louvre a par ailleurs, pour la première fois dévoilé des photos de la couronne d'Eugénie.

Fort heureusement, les experts se veulent rassurants. La restauration, confiée à des maîtres d'art agréés, ne nécessitera pas de reconstitution, avec ajout de nouveaux matériaux, mais une remise en forme minutieuse de l'armature d'origine. Aucun recours à la prothèse historique n'est donc envisagé pour l'instant.

Rappelons que cette couronne n'est pas un simple objet d'apparat. Elle incarne l'image de l'impératrice Eugénie, figure centrale de la vie politique française du XIXe siècle. D'origine espagnole, Eugénie de Montijo épouse Napoléon III en 1853, devenant ainsi la dernière souveraine à avoir régné sur la France. Elle fut une régente influente et la mère du prince impérial Louis-Napoléon. Son style, qui mêlait grandeur impériale et élégance moderne, a marqué l'apogée des arts décoratifs français.

Aujourd'hui, alors que les constats d'état techniques se poursuivent dans le secret des ateliers de restauration, la couronne de l'impératrice s'apprête à vivre un nouveau chapitre de sa tumultueuse histoire, celui de sa renaissance.