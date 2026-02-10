De la neige à profusion annoncée pour les vacances en France, jusqu'à 1 mètre par endroits

Avec le temps agité en plein hiver, la neige n'est jamais très loin. Alors qu'une belle épaisseur se dessine en montagne, la chute des températures annoncée cette semaine va ramener des flocons à basse altitude.

La séquence de temps perturbé que traverse actuellement la France est propice aux chutes de neige. En ce début de semaine, elles se limitent à la moyenne et haute altitude suite aux températures dépassant les normales de saison. Au-dessus de 1800 mètres, les réserves sont bonnes. En dessous de 1500 mètres, l'enneigement est plus irrégulier, surtout dans le Jura, les Vosges et le Massif central, alors que les vacances d'hiver, les plus propices au ski, ont commencé.

Mais la limite pluie-neige est très fluctuante cette semaine. Descendue vers 1300-1600 mètres, elle remonte vers 1500-1700 mètres mercredi et jeudi car les températures vont être en moyenne 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Il peut donc y avoir de la pluie et du vent fort dans les stations de moyenne altitude, lessivant le manteau neigeux.

© La Chaine météo

La situation va encore évoluer ce week-end avec des températures qui vont chuter, voire passer sous les normales de saison. Un vent du nord sensible va refroidir l'atmosphère. Couplé à de l'humidité, des chutes de neige à plus basse altitude pourraient donc être constatées : dès 500 à 800 mètres en montagne, selon La Chaine Météo. Cela va ramener une neige plus légère et fraiche.

En plaine, des giboulées sont attendues, notamment dans le nord-est, avec tout juste 2 à 5 degrés pour les maximales. Météo France prévoit des averses pluie-neige, notamment au niveau de Strasbourg, de Chaumont ou encore de Belfort. "L'hypothèse de voir quelques flocons à très basse altitude n'est pas exclue dans les régions de l'est pour le week-end de la Saint-Valentin", précise le site météorologique. Cette baisse des températures provoquera, par ailleurs, le retour du gel sur une bonne partie du pays.

Pour les départs en vacances de la zone B ou des retardataires de la zone A, prudence sur les routes avec le temps perturbé. Les accès aux stations de ski pourraient être délicats suite aux chutes de neige. Ce temps augmente également le risque d'avalanches : il faut être prudent notamment dans les Pyrénées, les Alpes et les massifs corses. Sur la semaine, les cumuls seront donc surtout remarquables au-dessus de 1800 mètres avec souvent entre 30 et 60 cm, voire entre 60 et 100 cm au-dessus de 2000 mètres. Cela offrira une belle couche neigeuse.

Le rafraichissement ne va toutefois pas durer avec, dès lundi 16 février, une remontée des températures, couplée à un courant océanique toujours perturbé. Elles atteindront, voire dépasseront de nouveau les 10 degrés l'après-midi, faisant encore remonter la limite pluie-neige.