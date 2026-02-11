"Forte tempête" : Nils secoue et traverse la France, les départements concernés et la trajectoire
La tempête Nils va arriver sur la France ce soir. De puissantes rafales sont attendues. Sa trajectoire et son intensité se précisent.
La tempête Nils est là et va traverser la France. Météo France parle d'une "forte tempête pour les régions concernées se produisant dans un contexte de sols détrempés". "La tempête abordera la façade atlantique mercredi soir et se décalera jeudi en direction du Golfe du Lion, puis de la Corse", précise l'institut, qui donne ces précisions : "Les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 140 km/h près de l'Océan, de 100 à 110 km/h dans l'intérieur du Sud-Ouest avec des pointes locales possiblement plus fortes sous des grains orageux, de 130 à 150 km/h près de la Méditerranée. Les sols détrempés constituent un facteur aggravant pour la végétation. La tempête évacuera le Sud-Ouest en fin de matinée de jeudi et la Méditerranée le soir et dans la nuit de jeudi à vendredi".
Les deux départements corses sont placés en vigilance orange pour "vents". En soirée, la vigilance orange sera activée pour la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, la Charente. La carte ci-dessous donne les départements en vigilance orange en temps réel.
La tempête Nils va secouer la France : trajectoire
Après un premier coup de vent sur la Corse, la tempête arrivera vers 22/23 heures et sera à son apogée entre ce mercredi soir et jeudi. La Chaîne Météo parle de son côté d'un "puissant flux d'ouest" du golfe de Gascogne à la Méditerranée avec "un épisode tempétueux de quelques heures de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie à PACA et la Corse". Les rafales atteignent 100 à 130 km/h et localement jusqu'à 150 km/h. "Cette forte tempête s'annonce remarquable en Occitanie : on attend des rafales dans le top 3 des valeurs records dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales par exemple", explique La Chaîne Météo. Jeudi, le vent se renforce en Méditerranée, notamment sur le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la Corse.
Ce mercredi, la perturbation pluvieuse continue également sur une large moitié ouest, mais est aussi active dans le Puy-de-Dôme, la Corrèze et le Cantal placés en vigilance orange pluie-inondation donc, suite à un "épisode pluvieux important, aggravé par l’apport dû à la fonte de la neige présente sur le relief, susceptible d'engendrer des réactions des cours d'eau". En fin de journée, les précipitations pourraient s'accentuer de la Bretagne aux Pays-de-la-Loire, provoquant un risque d'inondation. La mer va aussi s'agiter, notamment sur la côte basque, avec des vagues jusqu'à 9 mètres. Avec les cumuls de pluies, les risques de crues continuent, notamment sur la côte ouest.
10:45 - Le nombre de départements en vigilance orange augmente
Si la Corse est déjà placée en vigilance orange vents, la plupart des autres départements basculeront à ce niveau d'alerte en soirée ou dans la nuit. Pour la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et la Charente, ce sera autour de 22 heures. Ils seront ensuite rejoints par les autres dans la nuit, notamment le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne qui viennent de s'ajouter aux autres départements déjà annoncés en vigilance orange pour la nuit de mercredi à jeudi. Dans le sud-ouest, le niveau d'alerte orange pourrait être levé en début de matinée jeudi alors qu'il sera plus durable près de la Méditerranée.
10:30 - Quels risques liés à la tempête ?
La crainte principale liée à la tempête est la chute d'arbres. Suite aux précipitations, le sol est très meuble et la végétation fragilisée. Les arbres pourraient ne pas résister aux rafales. "On s'attend effectivement à ce qu'il y ait plus d'arbres qui tombent par terre. Notre inquiétude, ce sont les gens qui pourraient être impactés par ces chutes d'arbres donc ce jeudi, il faut éviter le maximum des déplacements", continue le capitaine Pierre Clottes. Plusieurs communes du département lancent aussi ce mercredi des appels à la prudence", a déclaré le capitaine de la SDIS 66 Pierre Clottes sur ICI Roussillon ce mercredi. Les Pyrénées-orientales doivent basculer en vigilance orange vents à 4h jeudi. Ce sera aussi le cas pour les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, l'Hérault, l'Aude, Andorre, la Charente et l'Ariège. Les rafales et les chutes d'arbres pourraient également impacter la circulation des transports en commun.
09:57 - Quand va arriver la tempête ?
Ce mercredi, un premier de coup de vent touche la Corse avec des rafales jusqu'à 140 km/h. La Chaine Météo avance que la "tempête Nils arrive vers 22h-23h sur la côte atlantique en touchant de plein fouet la côte de la Nouvelle-Aquitaine avec des rafales de 110-130 km/h en première partie de nuit". Le Languedoc-Roussillon sera ensuite touché. Jeudi, la tempête se calmera sur le sud-ouest, mais se renforce près de la Méditerranée, notamment sur le littoral varois et la Corse. La Chaine Météo prévient que "cet épisode de tempête est remarquable en février pour certaines régions comme le Languedoc-Roussillon avec des pointes possibles à plus de 150 km/h".
08:57 - La tempête Nils va impacter les transports en France
La Chaîne Météo prévient : "En lien avec cette tempête Nils, les transports seront certainement très perturbés. Notamment, la circulation des trains, avec un risque de chutes d'arbres sur les voies, mais également le transport aérien, qui pourrait être bien affecté dans la journée de jeudi. Il faudra par ailleurs être très vigilant sur la route, et, si vous le pouvez, anticiper ou reporter vos déplacements".
08:45 - Le calme avant la tempête Nils
La Chaîne Météo indique ce mercredi matin que "les pluies faiblissent sur l'ouest, ce qui est une bonne nouvelle". "On retrouve la perturbation sur le flanc Est du pays, du nord-est aux Alpes. La neige tombe en abondance au-dessus de 1600 m d'altitude. Le risque d'avalanche monte à 4/5 et devrait atteindre le niveau maximal 5/5 ces prochaines heures en certains massifs des Alpes du Nord". L'arrivée de la tempête est pour ce soir.
10/02/26 - 23:46 - 16 départements en alerte orange ce mercredi
Pas moins de 16 départements sont placés en vigilance orange pour la journée de mercredi. Dans le détail, 12 le sont pour crues. Il s'agit du Morbihan, de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente Maritime, de la Charente, de la Dordogne, de la Corrèze, de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en vigilance orange pour pluie-inondation et la Corse est en alerte orange pour vent.