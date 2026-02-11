"Forte tempête" : Nils secoue et traverse la France, les départements concernés et la trajectoire

La tempête Nils va arriver sur la France ce soir. De puissantes rafales sont attendues. Sa trajectoire et son intensité se précisent.

La tempête Nils est là et va traverser la France. Météo France parle d'une "forte tempête pour les régions concernées se produisant dans un contexte de sols détrempés". "La tempête abordera la façade atlantique mercredi soir et se décalera jeudi en direction du Golfe du Lion, puis de la Corse", précise l'institut, qui donne ces précisions : "Les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 140 km/h près de l'Océan, de 100 à 110 km/h dans l'intérieur du Sud-Ouest avec des pointes locales possiblement plus fortes sous des grains orageux, de 130 à 150 km/h près de la Méditerranée. Les sols détrempés constituent un facteur aggravant pour la végétation. La tempête évacuera le Sud-Ouest en fin de matinée de jeudi et la Méditerranée le soir et dans la nuit de jeudi à vendredi".

Les deux départements corses sont placés en vigilance orange pour "vents". En soirée, la vigilance orange sera activée pour la Vendée, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, la Charente. La carte ci-dessous donne les départements en vigilance orange en temps réel.

La tempête Nils va secouer la France : trajectoire

Après un premier coup de vent sur la Corse, la tempête arrivera vers 22/23 heures et sera à son apogée entre ce mercredi soir et jeudi. La Chaîne Météo parle de son côté d'un "puissant flux d'ouest" du golfe de Gascogne à la Méditerranée avec "un épisode tempétueux de quelques heures de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie à PACA et la Corse". Les rafales atteignent 100 à 130 km/h et localement jusqu'à 150 km/h. "Cette forte tempête s'annonce remarquable en Occitanie : on attend des rafales dans le top 3 des valeurs records dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales par exemple", explique La Chaîne Météo. Jeudi, le vent se renforce en Méditerranée, notamment sur le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la Corse.

Ce mercredi, la perturbation pluvieuse continue également sur une large moitié ouest, mais est aussi active dans le Puy-de-Dôme, la Corrèze et le Cantal placés en vigilance orange pluie-inondation donc, suite à un "épisode pluvieux important, aggravé par l’apport dû à la fonte de la neige présente sur le relief, susceptible d'engendrer des réactions des cours d'eau". En fin de journée, les précipitations pourraient s'accentuer de la Bretagne aux Pays-de-la-Loire, provoquant un risque d'inondation. La mer va aussi s'agiter, notamment sur la côte basque, avec des vagues jusqu'à 9 mètres. Avec les cumuls de pluies, les risques de crues continuent, notamment sur la côte ouest.