Cambrioleur présumé tué à Genas, près de Lyon : les voisins du mis en cause s'indignent, l'enquête avance

A Lyon, un homme de 70 ans a été arrêté par la police pour avoir tué un cambrioleur qui s'était introduit chez lui. Il est sous contrôle judiciaire.

La commune de Genas, située près de Lyon, est sous le choc après une tragédie nocturne survenue le 9 février dernier. Un bijoutier retraité de 70 ans a été interpellé et mis en examen après avoir mortellement blessé un jeune homme de 19 ans qu'il soupçonnait de vouloir cambrioler son domicile.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 3h30 du matin. La gendarmerie reçoit alors l'appel d'un habitant signalant une tentative de vol avec arme. Selon les premiers éléments rapportés par Le Progrès., un ou plusieurs individus auraient tenté de pénétrer dans l'habitation en passant par le toit.

À l'arrivée des forces de l'ordre, le propriétaire des lieux se trouve en état de choc. Il explique aux enquêteurs avoir entendu des bruits suspects provenant de son plafond. En se rendant dans sa cuisine, il se serait retrouvé face à une trappe de grenier en train de s'ouvrir. Selon ses déclarations, il serait alors tombé nez à nez avec un individu menaçant et potentiellement armé. Pour se défendre, le septuagénaire a fait usage de son propre pistolet, ouvrant le feu en direction de l'intrus. En inspectant le toit de la résidence, les policiers ont découvert le corps sans vie d'un jeune homme de 19 ans. La victime présentait une plaie mortelle au niveau du thorax et n'a pas pu être réanimée par les secours

Le parquet de Lyon a immédiatement réagi en ouvrant deux procédures distinctes, confiées à la brigade de recherche de Mions : une enquête pour tentative de vol avec arme visant les individus ayant tenté de s'introduire sur le site, une enquête pour homicide volontaire visant le tireur.

Lors de ses premières auditions, le suspect a reconnu avoir tiré sous l'effet de la panique, tout en affirmant initialement qu'il ne pensait pas avoir atteint le jeune homme, selon 20 minutes. Ce mercredi 12 février, de nouvelles informations ont été communiquées : le septuagénaire a été officiellement mis en examen pour meurtre. Après 48 heures de garde à vue, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire. Les enquêteurs ont aussi découvert que le pistolet utilisé n'était pas déclaré. La fouille du domicile a aussi permis de saisir trois autres revolvers détenus illégalement.

L'événement a suscité une vive émotion au sein de la population locale et sur les réseaux sociaux. Une pétition en ligne a rapidement vu le jour pour soutenir l'habitant de Genas. Ayant déjà récolté plus de 29 000 signatures, le texte de la pétition plaide la légitime défense : "Il s'agit de venir en aide à un homme victime d'un cambriolage qui n'a eu d'autre choix que de se défendre dans un moment de panique face à des individus menaçant la sécurité de son foyer", peut-on lire sur le document.

Le maire de la commune, Daniel Valéro, a également pris la parole sur RMC pour souligner le désarroi des citoyens face à la délinquance. L'édile s'est aussi dit "complétement solidaire" avec le mis en cause. L'autopsie de la victime et les expertises balistiques doivent désormais déterminer si les conditions de la légitime défense étaient juridiquement réunies au moment du tir.