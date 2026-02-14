Vigilance crues et vent : quels départements sont concernés par l'alerte rouge et orange ?
La Gironde et le Lot-et-Garonne sont en vigilance rouge pour des risques de crues ce matin dans les derniers bulletins de Météo-France. D'autres départements sont en vigilance orange en raison du vent…
La Gironde et le Lot-et-Garonne ont été placés en vigilance crues rouge, ce samedi 14 février, par Météo-France. Plusieurs autres départements ont été placés en vigilance orange vent, parmi eux, on retrouve : le Morbihan, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, le Gers, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Ariège, le Tarn et le Maine-et-Loire sont placés en vigilance orange crues. "Ce samedi, nouvel épisode de forte tramontane commençant dès la fin de journée, avec un maximum d'intensité attendu pour la soirée", a aussi précisé Météo-France.
Ces derniers jours, la Gironde a connu des pluies importantes au cours des derniers jours. Des crues importantes ont ainsi été provoquées sur la Garonne et ses cours d'eau affluents. "Les niveaux vont continuer de progresser jusqu'à dimanche. Au vu des observations constatées sur la Garonne marmandaise, et de la propagation qui se poursuit, l'évènement en cours devrait être du même ordre de grandeur que celui de février 2021", indique Vigicrues dans son bulletin, relayé par BFMTV.
11:11 - Des crues qui dépassent "tous nos records"
Dans un entretien à l'AFP et relayé par BFMTV, la directrice de Vigicrues indique que les crues ont dépassé "tous nos records".
La Garonne est actuellement en vigilance rouge aux crues samedi et dimanche en Gironde et Lot-et-Garonne, alors que la France connaît une "crue généralisée" sur son territoire. Des ruptures de digues et d'éventuelles nouvelles évacuations suscitent l’inquiétude, ont aussi expliqué les pompiers à BFMTV.