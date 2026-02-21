Vigilance météo : des inondations interminables, la liste des départements et des zones concernées
Plusieurs départements sont toujours en alerte maximale face aux crues qui persistent ce week-end dans l'ouest du pays.
- La situation est toujours sous surveillance. Selon Vigicrues, "des débordements importants à majeurs sont en cours ou attendus dans les prochaines 24 heures" dans les secteurs à risque. Trois départements sont toujours en vigilance rouge crues. Le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Charente-Maritime sont concernés. Neuf autres départements de l'ouest sont en alerte orange.
- Dans son dernier bulletin, Vigicrues pointe des "crues majeures en cours sur la Maine, la Loire et la Charente aval". Plusieurs cours d'eau sont repartis à la hausse sous l'effet de la tempête Pedro, tandis que les coefficients de marée perturbent les écoulements dans les estuaires.
- Plus de 1 700 personnes ont été évacuées depuis le début de l'épisode de crues, selon Matignon. Près de 300 routes étaient encore coupées vendredi et des perturbations étaient observées sur la circulation des trains, notamment à cause d'obstacles sur les voies et d'inondations. Vendredi soir, encore 6 000 foyers étaient sans électricité, selon le ministre de l'Économie au micro de RTL.
08:37 - Le point sur les départements en alerte
Plusieurs départements sont toujours en vigilance rouge face aux crues. La Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire sont concernés par l'alerte. Neuf autres départements sont en vigilance orange. La liste de ces territoires : le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, la Vendée, la Charente, la Gironde, le Lot-et-Garonne et les Landes.
20/02/26 - 22:32 - Dans le Lot-et-Garonne, Tonneins, les pieds dans l'eau
Si le Lot-et-Garonne, comme la Gironde, est repassé en alerte orange crues après avoir été plusieurs jours consécutifs en rouge, les images étaient encore spectaculaires ce vendredi. En témoigne celle relayée par Météo Express qui montre la Garonne sortie de son lit.
???? Dans le Lot-et-Garonne, Tonneins en est à son 10ème jour de crue majeure ! La Garonne, qui avait amorcé sa décrue, est remontée de 55 cm ce vendredi suite aux fortes pluies d'hier ! (© Jérem Bespéa) pic.twitter.com/mIujZ36KsN— Météo Express (@MeteoExpress) February 20, 2026
Après les tempêtes Nils et Oriana, c'est une profonde dépression nommée Pedro qui a touché la France, ramenant pluie et vent notamment dans l'ouest et le sud-est. Cette tempête a aggravé le risque de crues qui persiste et peut durer encore plusieurs jours.