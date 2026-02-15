Neige et verglas en France : Paris, Somme, Nord… Les départements en vigilance et les horaires
Plusieurs départements du nord de la France entreront et sortiront de la vigilance orange neige-verglas, dimanche 15 février. Le point sur les territoires concernés.
Une ambiance hivernale dans le nord de la France. Plusieurs départements sont placés en vigilance orange neige-verglas ce dimanche 15 février par Météo-France, qui annonce un "épisode neigeux bref". L'Île-de-France et les Hauts-de-France sont notamment concernés par ces flocons. Un à trois centimètres de neige sont attendus du côté de la région parisienne, cette quantité pourrait atteindre six centimètres dans les Hauts-de-France.
L'ensemble de l'Île-de-France était en vigilance orange neige-verglas depuis le début de la matinée. L'alerte a été levée à la mi-journée par Météo-France. L'Oise, la Somme et le Pas-de-Calais étaient en vigilance orange depuis 9h. La vigilance orange a aussi été levée en milieu de journée pour ces trois départements. Le Nord et l'Aisne vont aussi basculer en orange. La Haute-Marne et la Côte-d'Or vont aussi passer en vigilance orange, mais dans l'après-midi. Selon Météo-France, des pluies verglaçantes risquent de toucher ces deux départements. La circulation pourrait d'ailleurs être perturbée au cours de la journée. Au total, quinze départements sont concernés ce dimanche.
La vitesse de circulation réduite à cause des conditions
Selon Météo-France, cette vigilance orange neige-verglas devrait être levée, aux alentours de 14h, pour la région parisienne. De 8h à 14h, la vitesse de circulation a d'ailleurs été abaissée de 20 km/h en Île-de-France. La préfecture de police a d'ailleurs appelé les usagers de la route à la plus grande prudence. Les premiers flocons ont commencé à tomber peu après 9h. Pour les autres départements, l'alerte orange devrait durer jusqu'en début de soirée.
12:15 - Fin de la vigilance orange pour la région parisienne
L'ensemble de la région parisienne n'est plus en vigilance orange neige-verglas, selon Météo-France. L'alerte orange a aussi été levée à la mi-journée pour la Somme, l'Oise et le Pas-de-Calais.
11:31 - De la neige à Paris !
Des flocons ont notamment été aperçus ce dimanche dans la région parisienne, dans les Yvelines ou dans le Val-de-Marne notamment. La neige est également tombée dans la capitale. Dans ses prévisions, Météo-France annonçait des chutes de neige entre un et trois centimètres.
De faibles chutes de #neige ont commencé à se manifester vers 9h45 à #Paris - elles seront assez éphémères dans la capitale - caméra viewsurf et prévisions météo https://t.co/pIG411w4OD pic.twitter.com/nP7jMpVVYq— Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 15, 2026
10:40 - "Je suis dégoûtée" : le trafic aérien perturbé à Roissy et à Orly
Les conditions climatiques et la vigilance émise par Météo-France ont contraint la Direction générale de l'aviation civile à demander une réduction du trafic aérien à Roissy et à Orly. "La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 30% sur l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle entre 07H00 et 16H00 et de 20% sur l'aéroport de Paris-Orly entre 06H00 et 14H00". Cette décision a du mal à passer auprès de certains voyageurs. "Il ne neige pas, je ne sais pas pourquoi c'est annulé. Je suis dégoûtée", a souligné une voyageuse au micro de RTL. Arrivée très tôt dans la journée à Orly, elle ne savait pas que son vol pour Prague avait été annulé. "Je suis un peu sous le choc".
10:09 - Quels sont les départements déjà placés en vigilance orange ?
Plusieurs départements sont déjà placés en vigilance orange neige-verglas par Météo-France. La région parisienne est entrée en début de matinée en alerte. Les territoires de l'Oise, de la Somme et du Pas-de-Calais sont également concernés. D'autres basculeront en vigilance orange en milieu de journée puis dans l'après-midi.
Par ailleurs, quatre départements du sud-ouest de l'Hexagone basculeront en vigilance orange avalanches à partir de 17h. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège seront ainsi en alerte orange ce dimanche. "L'activité avalancheuse attendue sur les Pyrénées en fin de journée dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi se rencontre tous les 2 à 3 ans", précise Météo-France, qui évoque également "une remontée de la limite pluie-neige à partir de la fin d'après-midi jusqu'à 2000 mètres".