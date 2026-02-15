Neige et verglas en France : Paris, Somme, Nord… Les départements en vigilance et les horaires

Plusieurs départements du nord de la France entreront et sortiront de la vigilance orange neige-verglas, dimanche 15 février. Le point sur les territoires concernés.

Une ambiance hivernale dans le nord de la France. Plusieurs départements sont placés en vigilance orange neige-verglas ce dimanche 15 février par Météo-France, qui annonce un "épisode neigeux bref". L'Île-de-France et les Hauts-de-France sont notamment concernés par ces flocons. Un à trois centimètres de neige sont attendus du côté de la région parisienne, cette quantité pourrait atteindre six centimètres dans les Hauts-de-France.

L'ensemble de l'Île-de-France était en vigilance orange neige-verglas depuis le début de la matinée. L'alerte a été levée à la mi-journée par Météo-France. L'Oise, la Somme et le Pas-de-Calais étaient en vigilance orange depuis 9h. La vigilance orange a aussi été levée en milieu de journée pour ces trois départements. Le Nord et l'Aisne vont aussi basculer en orange. La Haute-Marne et la Côte-d'Or vont aussi passer en vigilance orange, mais dans l'après-midi. Selon Météo-France, des pluies verglaçantes risquent de toucher ces deux départements. La circulation pourrait d'ailleurs être perturbée au cours de la journée. Au total, quinze départements sont concernés ce dimanche.

La vitesse de circulation réduite à cause des conditions

Selon Météo-France, cette vigilance orange neige-verglas devrait être levée, aux alentours de 14h, pour la région parisienne. De 8h à 14h, la vitesse de circulation a d'ailleurs été abaissée de 20 km/h en Île-de-France. La préfecture de police a d'ailleurs appelé les usagers de la route à la plus grande prudence. Les premiers flocons ont commencé à tomber peu après 9h. Pour les autres départements, l'alerte orange devrait durer jusqu'en début de soirée.