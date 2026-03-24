Être un "parent cool" ou "drôle" a un effet néfaste sur votre relation avec votre enfant

Être le parent "cool" de la famille n'est pas vraiment un motif de fierté et encore moins un gage de bonne relatkion avec son enfant... Et voici pourquoi.

Au sein d'une famille, les rôles sont souvent un peu polarisés : d'un côté, le parent qui assure la discipline et le cadre ; de l'autre, celui qui endosse un peu plus le costume du "cool". Bien souvent, ce déséquilibre repose sur la répartition de la charge mentale. Tandis que l'un gère l'organisation millimétrée du foyer (rendez-vous, repas, devoirs), l'autre, déchargé de ces contraintes, dispose de plus de temps pour le jeu et la complicité sans stress.

Pourtant, cette posture du "parent cool" n'est pas sans risque. Si elle semble séduisante, elle peut engendrer un effet boule de neige néfaste sur la relation parent-enfant. Selon la docteure en psychologie Tamar Z. Kahane, un parent "amusant" est celui qui possède la capacité de ne pas toujours se prendre au sérieux. Comme elle l'explique dans Parents, "ils ne cherchent pas la perfection, savent rire d'eux-mêmes et font preuve de spontanéité". Le Dr Sham Singh, psychiatre, définit quant à lui ce parent comme celui qui sait lâcher prise pour laisser place à la créativité. Toutefois, il avertit : dans une situation "d'extrême attitude ludique", la frontière entre l'adulte et l'enfant peut devenir floue.

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Le principal danger réside dans la perte de crédibilité. Le Dr Kahane souligne que si le parent devient uniquement un compagnon de jeu, il risque de perdre le respect de l'enfant et de ne plus parvenir à asseoir son autorité le moment venu. "S'il est bon d'être enjoué, il est impératif, en tant qu'adulte, de fixer des limites claires", rappelle-t-elle pour la clinique spécialisée en santé mentale, Winit.

À cela s'ajoute un risque de conflit conjugal majeur. Si l'un des parents déserte sa fonction éducative pour rester "le gentil", l'autre se retrouve contraint d'assumer seul le rôle ingrat de "policier". Ce déséquilibre relationnel crée des tensions dans le couple et prive l'enfant de repères stables au sein du foyer.

Tout n'est pas noir pour autant. Avoir un parent "amusant" présente des avantages indéniables pour le développement de l'enfant. Ce dernier perçoit l'adulte comme un modèle accessible, lui accorde une confiance accrue et se tournera plus facilement vers lui en cas de problème. Le jeu est également un puissant outil de régulation émotionnelle. Selon le Dr Kahane, il permet d'évacuer le stress domestique : "Jouer avec les enfants crée un environnement sécurisant où ils peuvent explorer, être créatifs, s'exprimer et apprendre", assure-t-elle.

Il n'est donc pas question de bannir l'humour ou la complicité entre les parents et les enfants, mais il est recommandé de veiller à ce que la casquette de "copain" ne remplace jamais celle de "parent". Un enfant a besoin de rire avec ses parents, mais il a surtout besoin de savoir que ces derniers sont capables de tenir la barre quand la situation l'exige.