Grève SNCF du 20 au 23 février : quelques perturbations annoncées pour les départs en vacances

Un appel à la grève a été lancé par le syndicat Sud Rail pour ce week-end du 21 février, en plein pendant la période des vacances scolaires. La SNCF se dit "confiante" sur la circulation des trains, mais quelques perturbations sont attendues.

Les départs en vacances en train seront nombreux ce week-end alors que la zone C, qui couvre les académies d'Ile-de-France, de Montpellier et de Toulouse, démarre ses congés. Le syndicat Sud Rail a déposé un préavis de grève s'étalant du 20 février 12h au 23 février 8 heures. Le troisième syndicat des cheminots a appelé les contrôleurs et les conducteurs du réseau Paris-Sud-Est (PSE), au départ de Gare de Lyon, à se mettre en grève. Le mouvement a été initié par les chefs de bord du Collectif national ASCT (CNAT)

Sud Rail dénonce la dégradation des conditions de travail des chefs de bord de cet axe. "Marre du management agressif, marre de la recherche de productivité… Pour remettre les pendules à l'heure, SUD Rail appelle tous les ADC et ASCT (les chefs de bord) du périmètre Intercités à se mettre en grève, d'entente avec la CGT de plusieurs secteurs, du vendredi 20 février 2026 à 12 heures au lundi 23 février à 8 heures", a indiqué le syndicat dans un tract. Sud Rail espère être rejoint par d'autres syndicats et a ajouté se laisser "la possibilité d'appeler sur d'autres week-ends si la direction ne revient pas à la raison".

Quelles perturbations ?

SNCF Voyageurs a avancé, auprès de BFMTV, être "confiant sur le fait que le plan de transport sera assuré normalement". Des cadres volontaires pourraient notamment être mobilisés pour remplacer les grévistes au besoin. La SNCF précise que c'est "un weekend de super pointe neige donc il y a de toute façon des renforts d'accompagnants comme tous les gros weekends de grands départs".

Quelques difficultés de circulation sont tout de même signalées du côté des TER. La SNCF indique que "la circulation des trains liO sera légèrement perturbée sur l'Est de l’Occitanie (sauf Carcassonne Limoux et Nîmes Le Grau du Roi) le samedi 21 et dimanche 22 février en raison d’un mouvement social local touchant notre personnel" mais aussi que "le trafic des TER est très perturbé sur les lignes Marseille-Narbonne et Avignon-Narbonne le samedi 21 et dimanche 22 février". Pour les TGV, la circulation devrait être normale. Il reste toutefois conseillé de surveiller les horaires de trains en se rendant sur SNCF Connect la veille du départ à partir de 17 heures.