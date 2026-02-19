Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 19 février 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour ce nouveau tirage EuroDreams, la FDJ promet à nouveau jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans. Mais quelqu'un trouvera-t-il les résultats ? Là est toute la question.

Le tirage EuroDreams propose de devenir rentier pendant les trente prochaines années ce jeudi 19 février 2026. Alors que le principe de ce jeu de hasard commun à plusieurs pays européens est de promettre 20 000 euros par mois pendant trois décennies à celui ou celle qui trouve le résultat EuroDreams, depuis novembre dernier, la FDJ et ses homologues proposent de remporter… 30 000 euros par mois ! Malheureusement, il semble que la chance n'est pas au rendez-vous depuis, personne n'ayant réussi à trouver les résultats gagnants. Mais qui sait, la roue va peut-être tourner ce jeudi soir !

Une chose est sûre, pour espérer l'emporter, il faut tenter sa chance. Pour cela, rien de bien compliqué. Dans un point de vente FDJ, sur le site ou l'application de la Française des jeux, un joueur doit cocher au moins six chiffres et un numéro Dream. Attention, pour participer au tirage EuroDreams du jour, il est important de valider sa grille avant 20h15. Les résultats sont généralement délivrés entre 20h30 et 21h30 :

Après le tirage EuroDreams, une bonne surprise prévue en cette fin de semaine

Si jeudi, tous les yeux sont tournés vers le tirage EuroDreams du jour, certains amateurs de belles cagnottes ont déjà en tête le méga tirage Euromillions de vendredi ! Au programme, une somme qu'aucun résultat EuroDreams ne pourra jamais vous permettre de remporter : 130 millions d'euros. Cependant, il faudra bénéficier de davantage de chance pour espérer gagner. Alors qu'à l'EuroDreams, en ne pariant que sur une combinaison classique, un joueur dispose d'une chance sur 19 191 900, la grille de l'Euromillions proposant une toute autre configuration de chiffres à trouver, il aura une chance sur 139 838 160 à ce jeu de hasard.

Dans tous les cas, que ce soit pour l'EuroDreams ou l'Euromillions, il est possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. Un tarif qui ne sera pas le même en revanche pour le Super Loto du prochain vendredi 13, en mars. Trois euros seront nécessaires pour tenter de remporter, peut-être, 13 millions d'euros. Il faut dire que 50 codes LOTO permettant chacun de gagner 20 000 euros seront exceptionnellement tirés au sort, contre seulement 10 habituellement.