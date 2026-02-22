Air France : un vol entre Fort-de-France et Paris fait demi-tour, que s'est-il passé ?

Un vol de la compagnie Air France n'est pas allé à son terme, samedi 21 février. Peu de temps après avoir décollé, l'appareil a fait demi-tour.

Un petit problème sur un vol Air France. Un avion de la compagnie a fait demi-tour, samedi 21 février, peu de temps après avoir décollé de Fort-de-France, en Martinique. L'appareil devait emmener les passagers jusqu'à Paris, il est finalement revenu à son point de départ sans faire de blessés. Un incident au niveau de l'un des moteurs a rapidement été détecté par le personnel.

"Nous avons décollé normalement. Au bout d'à peine une minute de vol, le moteur droit a commencé à pomper", a notamment affirmé le pilote à Martinique La 1ère. Ce problème entraîne une mauvaise circulation de l'air au niveau du moteur, provoquant des combustions irrégulières ainsi que des explosions visibles. "C'est l'un des phénomènes les moins dangereux pour le moteur. Moins qu'une panne grave", a également déclaré le pilote après cet épisode. La procédure d'urgence habituelle face à ce type de problème a été rapidement appliquée par l'équipage. L'avion est ensuite retourné à l'aéroport Aimé-Césaire de Fort-de-France.

Le pilote salue le calme des passagers

Les passagers de ce vol reliant Fort-de-France à Paris ont été mis au courant de la situation. "Nous avons immédiatement lancé les procédures et préparé l'équipage à un retour. L'atterrissage s'est passé parfaitement bien", a assuré Richard Reclus. C'est la première fois depuis le début de sa carrière que le pilote faisait face à ce type précis de problème lors d'un vol. Il a néanmoins déjà affronté des pannes. "On l'aborde calmement, comme on est formé à le faire", a-t-il décrit au sujet de son état d'esprit.

Les passagers de ce vol Air France "étaient heureux que tout se soit bien passé, dans le calme", a confié le pilote, qui s'est dit "étonné par le positivisme" des voyageurs. Des investigations autour du moteur doivent désormais être réalisées par les équipes techniques afin d'identifier l'origine du problème. Les passagers ont été pris en charge par la compagnie, des couchages ont été installés au hall des sports du Lamentin afin qu'ils patientent avant de pouvoir avoir un autre vol allant à Paris.