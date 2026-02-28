Retour des gelées et des précipitations... Les météorologues craignent un nouveau coup de froid à cette date

Les températures sont montées bien au-dessus des normales de saison cette semaine et cela pourrait continuer. Les prévisions pour le mois de mars entrevoient toutefois déjà une date pour le retour de la fraicheur et des gelées.

La douceur est revenue pour la fin février avec des températures dépassant largement les normales de saison. La barre des 20°C, voire des 25°C a été dépassée localement. Les conditions anticycloniques devraient perdurer pour le début du mois de mars avec l'atténuation des pluies et des températures supérieures aux normales de saison, et même "une sensation de printemps précoce pour une grande partie du territoire", avance La Chaine météo. C'est une bonne nouvelle pour réduire les risques de crues et permettre la reprise des activités en plein air, mais aussi pour les agriculteurs.

Cette situation devrait s'étendre sur la première quinzaine de mars. En début de mois, le soleil devrait être majoritairement au nord suite à une dépression venue du Maghreb qui pourrait ramener quelques passages perturbés au sud. Autour du 10 mars, le temps calme et sec devrait se généraliser, avec un ressenti printanier plus fort au sud.

© La Chaine météo

La deuxième quinzaine de mars est en revanche bien plus incertaine. Si le temps calme et sec devrait continuer, ce sont les températures qui pourraient être affectées. "Un épisode de froid sec est possible à la mi-mars", annonce la Chaine Météo. Le site spécialisé nuance toutefois en évoquant, dans ses prévisions à quatre semaines, que "les températures pourraient baisser avec un flux qui basculerait au nord, sans pour autant passer en dessous des normales".

"En conséquence, de fortes amplitudes thermiques journalières seraient observées, surtout au nord, typiques des journées de mars", peut-on lire. Cette configuration pourrait provoquer le retour de gelées matinales, alors que les températures remonteraient l'après-midi avec le soleil.

Les prévisions donnent un indicateur thermique à plus 2°C, voire plus 2,5°C pour le début du mois de mars pour rejoindre les normales de saison au milieu du mois et remonter légèrement ensuite. La baisse serait moins marquée dans la moitié sud. Les précipitations pourraient revenir vers la fin du mois, mais au vu du délai, ces prévisions restent comme toujours à confirmer.